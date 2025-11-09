W skrócie Włoskie władze zwróciły się do USA o rozwiązanie problemu niewypłacania pensji włoskim pracownikom baz wojskowych.

Przyczyną problemu jest trwający w USA shutdown, przez który pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia od października.

Amerykańskie instytucje rozważają tymczasowe rozwiązania, by zapłacić zaległe pensje.

Shutdown to sytuacja wynikająca z nieuchwalenia budżetu przez amerykański Kongres, co doprowadziło do paraliżu wielu instytucji oraz wysłania części pracowników na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia.

Jak wyjaśniła agencja Ansa, rozmowy ze stroną amerykańską podjęto z inicjatywy szefa włoskiej dyplomacji, wicepremiera Antonio Tajaniego. Prowadzone są one z ambasadą Stanów Zjednoczonych we Włoszech i z Departamentem Stanu USA.

Włochy apelują do USA. Chodzi o konsekwencje shutdownu

MSZ w Rzymie argumentuje, że konieczne jest natychmiastowe znalezienie rozwiązania, także tymczasowego, niezależnie od tego, kiedy skończy się shutdown.

"Ministerstwo spraw zagranicznych złożyło wniosek do ambasady USA w Rzymie, która potwierdziła, że armia USA i amerykańskie Siły Powietrzne wraz z Pentagonem rozważają możliwość wykorzystania własnych środków finansowych do zapłaty włoskim pracownikom" - napisało ministerstwo w komunikacie.

Swoich wypłat nie otrzymało od października około dwa tysiące pracowników, głównie z bazy sił powietrznych w Aviano i bazy wojskowej w Vicenzie.

Swoje pensje na czas otrzymali natomiast pracownicy amerykańskich baz Marynarki Wojennej, która podlega osobnym przepisom.

Shutdown w USA. Reperkusje na całym świecie

Obecny shutdown trwa 39 dni i jest najdłuższy w historii USA.Demokraci blokują uchwalenie nowego budżetu, domagając się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare".

Ostatnie zamknięcie prac rządu trwało 35 dni i miało miejsce w 2018 roku - za pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

Poza tym, że miliony Amerykanów i osób powiązanych z budżetem USA nie otrzymują swoich pensji lub są wysyłani na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia, obecna sytuacja doprowadza do paraliżu całego mocarstwa.

Doskonale widać to m.in. w sektorze lotniczym USA, gdzie obecnie brakuje około dwóch tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego. W ostatnich dniach szef departamentu transportu USA - Sean Duffy - zapowiedział, że od 7 listopada zredukuje ruch lotniczy na 40 największych lotniskach w Stanach Zjednoczonych, jeśli do tego czasu nie zostanie zakończony paraliż budżetowy.

- Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy też pewne części przestrzeni powietrznej, ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił Duffy.

