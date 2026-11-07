Włoski minister na celowniku hakerów. Padł ofiarą cyberataku

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani padł ofiarą cyberataku. Jego dane osobowe zostały opublikowane w dark webie, a hakerzy mają poszukiwać kolejnych informacji na temat polityka i jego bliskich. Premier Giorgia Meloni wskazała, że za działaniami stoją prorosyjscy cyberprzestępcy.

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Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani podczas wystąpienia na tle stanowiska z monitorami z kodem.
Szef MSZ Antonio Tajani padł ofiarą cyberataku (zdj. ilustracyjne)Wojciech Olkusnik/East News/dolgachov123RF/PICSEL

Informując o zdarzeniu w mediach społecznościowych, Antonio Tajani przekazał też, że stał się obiektem "gróźb i zastraszania".

"Od kilku dni cyberprzestępcy rozpowszechniają moje dane osobowe w dark webie i poszukują kolejnych informacji, narażając tym samym mnie oraz moją rodzinę na nowe zagrożenia i zastraszanie" - głosi wpis Tajaniego.

Szef włoskiej dyplomacji dodał, że hakerzy "są gotowi zapłacić za dalsze szczegóły na mój temat i na temat moich bliskich". "Nie pozwolę się w żaden sposób zastraszyć" - podkreślił polityk.

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Antonio Tajani. Cyberatak na włoskiego ministra

W odrębnym oświadczeniu szefowa włoskiego rządu wyraziła solidarność z ministrem "w związku z ujawnieniem działań prorosyjskich hakerów oraz publikacją danych osobowych w dark webie".

Giorgia Meloni podkreśliła, że próby sprzedaży poufnych informacji na temat przedstawicieli jej gabinetu to kwestia, "do której należy podejść z najwyższą stanowczością", a samo zdarzenie "budzi poważny niepokój".

Tajani nie sprecyzował, jakie dokładnie informacje zostały ujawnione; nie wskazał też, kto mógł dokonać cyberataku. Szef włoskiej dyplomacji podkreślił zarazem, że Rzym "niezmiennie wspiera Ukrainę, otwiera się w nowym oknie" w wojnie przeciwko Rosji, otwiera się w nowym oknie.

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