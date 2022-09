Włoska aktorka, 95-letnia Gina Lollobrigida, chce startować w wyborach do senatu

Gina Lollobrigida przeszła w poniedziałek operację kości udowej, którą złamała w wyniku upadku w swoim domu - poinformował jej prawnik Antonio Ingroia. Lollobrigida to słynna przed laty włoska aktorka, która obecnie ma 95 lat. Jak zapowiada, we wrześniu zamierza startować w wyborach do senatu.

Gina Lollobrigida, słynna przed laty włoska aktorka, teraz chce być senatorką