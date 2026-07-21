W skrócie W prawie 20 dużych włoskich miastach wprowadzono czerwone alerty związane z wysokimi temperaturami.

Ekstremalne upały prowadzą do awarii infrastruktury i przerw w dostawach prądu.

W ostatnich dniach na Sycylii strażacy gasili ponad sto pożarów lasów.

Według prognoz od środy przewidywane jest ochłodzenie i spadek liczby miejsc objętych czerwonymi ostrzeżeniami przed upałem. Na południu i w regionie Adriatyku możliwe są groźne burze.

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We wtorek Włosi doświadczą apogeum fali upałów, która opanowała centrum i południe kraju. Choć na północy synoptycy spodziewają się silnego deszczu i burz, w pozostałych regionach panuje bardzo ciężka sytuacja.

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Włochy rozgrane do czerwoności. Miasta z alertem najwyższego stopnia

W 18 dużych miastach, głównie w centrum, na południu oraz na wyspach, obowiązuje czerwony (najwyższego stopnia) alert związany z upałami. Wydano go dla takich miejscowości jak:

Bari ;

Cagliari ;

Campobasso ;

Katania ;

Civitavecchia ;

Florencja ;

Frosinone ;

Genua ;

Latina ;

Messyna ;

Neapol ;

Palermo ;

Perugia ;

Pescara ;

Kalabria ;

Rieti ;

Rzym ;

Witerbo.

Z powodu gorąca i dużej wilgotności w tych miastach możliwe będą temperatury odczuwalne na poziomie 38-40 stopni Celsjusza, a nawet nieco więcej.

Włoskie ministerstwo zdrowia zaleca, w miarę możliwości, unikanie wychodzenia na dwór podczas najgorętszych godzin dnia, czyli od 11:00-18:00, nawadnianie się i unikanie aktywności fizycznej.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych Włoszech.

Sycylia walczy z ogniem. "Miniona noc była straszna"

Na Sycylii padają rekordy gorąca: w poniedziałek w miejscowości Santa Croce Camerina w rejonie Ragusa zanotowano 46 stopni Celsjusza - wynika z danych sycylijskiej rolniczej agencji meteorologicznej SIAS. W tym miejscu jeszcze nigdy nie notowano tak wysokich temperatur.

We wtorek w Palermo, Messynie i Katanii synoptycy spodziewają się temperatur na poziomie około 40 stopni.

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Ekstremalne upały na Sycylii sprawiają, że miejscowi strażacy muszą walczyć cały czas z kolejnymi, wybuchającymi w wielu miejscach pożarami lasów. W ostatnich dniach wybuchło ich ponad sto.

W prowincji Agrigento na południowym zachodzie wyspy pożar strawił ponad 250 hektarów lasów w okolicach jeziora Arancio. Tam trzeba było ewakuować łącznie 200 osób. Podczas akcji gaśniczej jeden ze strażaków dostał zawału serca. Pomocy udzielili mu koledzy, mężczyzna trafił do szpitala.

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Wiele pożarów zanotowano w prowincji Palermo, a jeden z poważniejszych miał miejsce w okolicach Castronovo di Sicilia. Ogień pomagały gasić trzy samoloty i dwa śmigłowce.

"Miniona noc była straszna. Spodziewamy się, że dziś też będzie bardzo trudno. Na razie ogień został opanowany, ale obawiam się, że po południu, tak jak miało to miejsce w ostatnich dniach, może rozgorzeć na nowo i ponownie się rozwinąć za sprawą bardzo wysokich temperatur" - powiedział dziennikowi "La Sicilia" burmistrz miejscowości Vitale Gattuso.

Według niego pożar w okolicy zaczął się od pobliskiej elektrowni wodnej:

"Usłyszeliśmy eksplozję transformatorów i pożar, który pojawił się niedługo potem" - dodał burmistrz miejscowości Castronovo di Sicilia.

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Z powodu potężnego upału w innych miejscach też dochodziło do podobnych zdarzeń, nie tylko na Sycylii. W okolicach Bari na północno-wschodnim wybrzeżu Włoch kontynentalnych doszło do awarii bezpieczników w instalacji kolejowej. To doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów na linii Palese-Macchie. Na miejsce wysłano techników.

Według prognoz od środy może nastąpić stopniowe ochłodzenie. Tego dnia już tylko siedem dużych miast ma być objętych czerwonymi ostrzeżeniami przed upałem - będą to Cagliari, Katania, Messyna, Neapol, Palermo, Kalabria i Rzym.

Temperatury w centrum Włoch spadną, pojawi się też więcej niebezpiecznych burz - w czwartek również na południu i w renioe Adriatyku. Możliwe, że kolejna fala afrykańskich upałów nadciągnie na przełomie lipca i sierpnia.

Źródło: Rai News, "Giornale Di Sicilia", IlMeteo, "La Sicilia", Tgcom24, SIAS

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