Włosi walczą z upałem i pożarami. "Miniona noc była straszna"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Skwar dosłownie pochłania Włochy. W prawie 20 dużych miastach obowiązują czerwone alerty przestrzegające przed upałem, a na Sycylii szaleją potężne pożary. Podczas gaszenia jednego z nich strażak doznał zawału serca. Miejscami infrastruktura nie wytrzymuje ekstremalnych temperatur i dochodzi do wielu awarii, skutkujących przerwami w dostawach prądu.

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Pożar lasu pod Palermo. W ostatnich dniach na tej włoskiej wyspie wybuchło ich około 100. Upał miejscami przekracza 40 stopni
Pożar lasu nieopodal Palermo na Sycylii. Podczas obecnej fali upałów na wyspie wciąż wybuchają kolejne pożaryAlberto Lo Bianco / AnadoluAFP

W skrócie

  • W prawie 20 dużych włoskich miastach wprowadzono czerwone alerty związane z wysokimi temperaturami.
  • Ekstremalne upały prowadzą do awarii infrastruktury i przerw w dostawach prądu.
  • W ostatnich dniach na Sycylii strażacy gasili ponad sto pożarów lasów.
  • Według prognoz od środy przewidywane jest ochłodzenie i spadek liczby miejsc objętych czerwonymi ostrzeżeniami przed upałem. Na południu i w regionie Adriatyku możliwe są groźne burze.
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We wtorek Włosi doświadczą apogeum fali upałów, która opanowała centrum i południe kraju. Choć na północy synoptycy spodziewają się silnego deszczu i burz, w pozostałych regionach panuje bardzo ciężka sytuacja.

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Włochy rozgrane do czerwoności. Miasta z alertem najwyższego stopnia

W 18 dużych miastach, głównie w centrum, na południu oraz na wyspach, obowiązuje czerwony (najwyższego stopnia) alert związany z upałami. Wydano go dla takich miejscowości jak:

  • Bari;
  • Cagliari;
  • Campobasso;
  • Katania;
  • Civitavecchia;
  • Florencja;
  • Frosinone;
  • Genua;
  • Latina;
  • Messyna;
  • Neapol;
  • Palermo;
  • Perugia;
  • Pescara;
  • Kalabria;
  • Rieti;
  • Rzym;
  • Witerbo.

Z powodu gorąca i dużej wilgotności w tych miastach możliwe będą temperatury odczuwalne na poziomie 38-40 stopni Celsjusza, a nawet nieco więcej.

Włoskie ministerstwo zdrowia zaleca, w miarę możliwości, unikanie wychodzenia na dwór podczas najgorętszych godzin dnia, czyli od 11:00-18:00, nawadnianie się i unikanie aktywności fizycznej.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych Włoszech.

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Sycylia walczy z ogniem. "Miniona noc była straszna"

Na Sycylii padają rekordy gorąca: w poniedziałek w miejscowości Santa Croce Camerina w rejonie Ragusa zanotowano 46 stopni Celsjusza - wynika z danych sycylijskiej rolniczej agencji meteorologicznej SIAS. W tym miejscu jeszcze nigdy nie notowano tak wysokich temperatur.

We wtorek w Palermo, Messynie i Katanii synoptycy spodziewają się temperatur na poziomie około 40 stopni.

Mapa anomalii temperatury powietrza pokazuje wysokie wartości w rejonie Włoch, południowej Francji i Hiszpanii oraz znacznie niższe, chłodniejsze temperatury w regionie Alp i południowej części Europy Środkowej.
Afrykańskie upały utrzymują się na południu Włoch. Sycylia walczy z licznymi pożaramiWXChartsmateriał zewnętrzny

Ekstremalne upały na Sycylii sprawiają, że miejscowi strażacy muszą walczyć cały czas z kolejnymi, wybuchającymi w wielu miejscach pożarami lasów. W ostatnich dniach wybuchło ich ponad sto.

W prowincji Agrigento na południowym zachodzie wyspy pożar strawił ponad 250 hektarów lasów w okolicach jeziora Arancio. Tam trzeba było ewakuować łącznie 200 osób. Podczas akcji gaśniczej jeden ze strażaków dostał zawału serca. Pomocy udzielili mu koledzy, mężczyzna trafił do szpitala.

Wiele pożarów zanotowano w prowincji Palermo, a jeden z poważniejszych miał miejsce w okolicach Castronovo di Sicilia. Ogień pomagały gasić trzy samoloty i dwa śmigłowce.

"Miniona noc była straszna. Spodziewamy się, że dziś też będzie bardzo trudno. Na razie ogień został opanowany, ale obawiam się, że po południu, tak jak miało to miejsce w ostatnich dniach, może rozgorzeć na nowo i ponownie się rozwinąć za sprawą bardzo wysokich temperatur" - powiedział dziennikowi "La Sicilia" burmistrz miejscowości Vitale Gattuso.

Według niego pożar w okolicy zaczął się od pobliskiej elektrowni wodnej:

"Usłyszeliśmy eksplozję transformatorów i pożar, który pojawił się niedługo potem" - dodał burmistrz miejscowości Castronovo di Sicilia.

Z powodu potężnego upału w innych miejscach też dochodziło do podobnych zdarzeń, nie tylko na Sycylii. W okolicach Bari na północno-wschodnim wybrzeżu Włoch kontynentalnych doszło do awarii bezpieczników w instalacji kolejowej. To doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów na linii Palese-Macchie. Na miejsce wysłano techników.

Według prognoz od środy może nastąpić stopniowe ochłodzenie. Tego dnia już tylko siedem dużych miast ma być objętych czerwonymi ostrzeżeniami przed upałem - będą to Cagliari, Katania, Messyna, Neapol, Palermo, Kalabria i Rzym.

Temperatury w centrum Włoch spadną, pojawi się też więcej niebezpiecznych burz - w czwartek również na południu i w renioe Adriatyku. Możliwe, że kolejna fala afrykańskich upałów nadciągnie na przełomie lipca i sierpnia.

Źródło: Rai News, "Giornale Di Sicilia", IlMeteo, "La Sicilia", Tgcom24, SIAS

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