To może być wyjątkowo ciężki weekend na włoskich drogach. Możliwe, że w związku ze świętem i wakacjami dojdzie do największego natężenia ruchu w tym roku. Dlatego ogłoszono czarny alert na drogach, którymi mogą podróżować miliony osób. Wszystko to w obliczu potężnych upałów, sięgających 40 stopni Celsjusza. W weekend czerwone ostrzeżenie pogodowe może objąć 14 miast.