Włochy: Turystyczne oblężenie w krainie Cinque Terre. Władze mówią o sytuacji krytycznej

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Przez czas świąt włoska kraina Cinque Terre przeżywa turystyczne oblężenie. Do malowniczych miasteczek Manarola, Vernazza i Monterosso na Riwierze Liguryjskiej przybyły tysiące Włochów i cudzoziemców. Lokalne władze alarmują, że taki stan rzeczy zagraża kruchości krainy i informują, że sytuacja jest krytyczna, stąd konieczne są specjalne przepisy, by uregulować napływ turystów zanim wymknie się on spod kontroli.

Zdjęcie Vernazza - to między innymi tam przyjechały w tym roku tysiące zwiedzających / ROBERT PALOMBA/ ONLY WORLD/ Only France via AFP / AFP