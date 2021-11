​Włochy: Służba zdrowia po raz pierwszy zgodziła się na wspomagane samobójstwo

Po raz pierwszy we Włoszech służba zdrowia wyraziła zgodę na wspomagane samobójstwo. Dokonać go chce całkowicie sparaliżowany od 11 lat mężczyzna. Komitet etyczny oddziału służby zdrowia w Ankonie uznał, że istnieją przesłanki, by mógł poddać się tej procedurze - podaje wtorkowa prasa. "Chcę być wolny w wyborze końca życia" - stwierdził mężczyzna.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne/Po raz pierwszy we Włoszech służba zdrowia wyraziła zgodę na wspomagane samobójstwo. / 123RF/PICSEL