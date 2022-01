Sergio Mattarella ma zostać wybrany w rozpoczętym po południu ósmym głosowaniu, w którym uczestniczą senatorowie, deputowani i delegaci regionów.

Przełamanie impasu w sprawie wyboru prezydenta nastąpiło po serii głosowań bez rozstrzygnięć. Żaden kandydat nie miał szans na zdobycie wymaganej większości głosów.

W obliczu pogłębiających się podziałów, zagrażających stabilności rządu, w sobotę oba bloki tworzące szeroką koalicję zawarły porozumienie i postanowiły poprzeć reelekcję 80-letniego prezydenta Mattarelli.

Pożegnał się z obywatelami

Wcześniej Mattarella nie deklarował zamiaru pozostania na stanowisku i pożegnał się z obywatelami w sylwestrowym orędziu, a także odwiedził papieża Franciszka w związku z zakończeniem siedmioletniej kadencji.

Politycy koalicji z uznaniem wypowiadają się o decyzji Mattarelli.

Minister do spraw regionów Mariastella Gelmini oświadczyła, że uczynił to "w poczuciu odpowiedzialności i przywiązania do państwa i instytucji".