Włochy: Rząd przedstawia plan cięć energetycznych. To odpowiedź na kryzys

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Skrócenie sezonu grzewczego we Włoszech o 15 dni, dzienna redukcja czasu włączenia kaloryferów o godzinę i obniżenie temperatury w pomieszczeniach - to plan włoskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej, którego celem jest zaoszczędzenie ponad pięciu miliardów sześciennych gazu. Cięcia są zdaniem resortu konieczne, by "przygotować Włochy na ewentualne przerwanie dostaw gazu z Rosji".

Zdjęcie Włoski rząd ostrzega swoich obywateli przed nadchodzącymi problemami / FILIPPO MONTEFORTE / AFP