Włochy: Rosyjski cyberatak na strony Senatu i Sztabu Generalnego

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

We Włoszech doszło w środę do ataku hakerskiego na strony internetowe Senatu i Sztabu Generalnego sił zbrojnych oraz innych instytucji. Do działań przyznała się grupa Killnet, która zdaniem ekspertów powiązana jest rosyjskimi siłami zbrojnymi - podaje agencja Ansa.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL