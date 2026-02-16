W skrócie Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani zadeklarował gotowość udziału w szczycie Rady Pokoju w Waszyngtonie jako obserwator, uzależniając ostateczną decyzję od obecności innych europejskich partnerów.

Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała, że Włochy planują przyjęcie zaproszenia na szczyt jako obserwator, ze względu na ograniczenia konstytucyjne co do pełnego członkostwa w Radzie Pokoju.

Rada Pokoju rozpocznie działalność 19 lutego w Waszyngtonie, a udział w inauguracyjnym spotkaniu zapowiedziały również m.in. Albania i Rumunia.

W rozmowie z włoską gazetą, opublikowanej w poniedziałek minister spraw zagranicznych odniósł się do amerykańskiej propozycji: - Nie możemy zostać wykluczeni z odbudowy Strefy Gazy. Także to jest klucz do interpretacji naszej obecności jako obserwatorów w Radzie. Poza tym należy tam być, bo to jest dalsze potwierdzenie zaangażowania rządu na rzecz stabilizacji na Bliskim Wschodzie.

Wicepremier Tajani dodał, że jest gotów pojechać w czwartek do Waszyngtonu na spotkanie Rady Pokoju.

- Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. To zależy od rangi innych europejskich partnerów, którzy będą obecni na szczycie - zastrzegł.

Meloni "służalcza wobec Trumpa"? "Bezsensowne zarzuty"

Szef dyplomacji odniósł się też do krytyki ze strony centrolewicowej opozycji, która zarzuciła premier Giorgii Meloni, że jest "służalcza wobec Trumpa".

- Uważam, że to bezsensowne zarzuty. Czy zatem Komisja Europejska, która będzie reprezentowana przez odpowiedzialną za region śródziemnomorski Dubravkę Suicę też jest służalcza wobec Ameryki? I czy jest także Cypr, który sprawuję prezydencję w UE? Nie rozumiem, o co ta wrzawa - stwierdził Tajani.

We wtorek przedstawi on w parlamencie w Rzymie informację rządu na temat ewentualnego statusu Włoch jako obserwatora przy Radzie Pokoju. Szef MSZ przypomniał, że Włochy nie mogą do niej przystąpić, bo byłoby to niezgodne z konstytucją.

Premier Włoch o Radzie Pokoju. "Odpowiemy pozytywnie"

W sobotę premier Giorgia Meloni poinformowała, że jej kraj został zaproszony do Rady Pokoju jako obserwator. - Według nas jest to dobre rozwiązanie w obliczu problemu, jaki mamy ze zgodnością przystąpienia do Rady Pokoju z konstytucją - oceniła.

Szefowa rządu zaznaczyła: - Zawsze mówiłam, że ze względu na całą pracę, jaką wykonały i wykonują oraz muszą wykonać Włochy na Bliskim Wschodzie, by ustabilizować bardzo złożoną i kruchą sytuację, włoska i europejska obecność jest konieczna.

- A zatem myślę, że odpowiemy pozytywnie na to zaproszenie, by uczestniczyć jako kraj- obserwator - oświadczyła.

Wcześniej Meloni deklarowała, że Włochy są otwarte wobec tej inicjatywy i zainteresowane przystąpieniem do Rady Pokoju.

Zgodnie z konstytucją Włoch kraj ten może przystąpić do międzynarodowej organizacji wyłącznie na równych prawach z innymi państwami. Według władz w Rzymie Rada Pokoju tego nie gwarantuje ze względu na obecny statut, przyznający największe uprawnienia prezydentowi Trumpowi.

Rada Pokoju. Kolejne państwa wybierają się do Waszyngtonu

W niedzielę premier Albanii Edi Rama poinformował, że zamierza wziąć udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju zaplanowanym na 19 lutego. - Będę w Waszyngtonie na oficjalnym powołaniu Rady Pokoju i rozpoczęciu jej działalności - powiedział w wywiadzie dla albańskiego podcastu Flasim.

Tego samego dnia prezydent Rumunii Nicusor Dan potwierdził, że on również wybiera się do Waszyngtonu na inauguracyjny szczyt Rady Pokoju. Rumunia będzie brać w nim udział jako obserwator.

W sumie w spotkaniu w Stanach Zjednoczonych mają uczestniczyć delegacje z co najmniej 20 państw. Wśród państw członkowskich Rady Pokoju znajdują się m.in. Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Izrael czy Indonezja.

