W skrócie Wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował o wezwaniu do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa po słowach rosyjskiego dziennikarza Władimira Sołowjowa.

Władimir Sołowjow w rosyjskiej telewizji znieważył szefową włoskiego rządu Giorgię Meloni, używając wobec niej m.in. określeń "faszystka" i "zła baba" oraz wulgaryzmów.

Giorgia Meloni skrytykowała Donalda Trumpa za jego wypowiedź o papieżu Leonie XIV, na co Trump odpowiedział, że Włochy nie będą tym samym krajem pod jej rządami.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował we wtorek, że wezwał do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa.

Kilkadziesiąt minut przed publikacją oświadczenia Tajaniego agencja ANSA podała, iż związany z Kremlem rosyjski komentator telewizyjny Władimir Sołowjow w programie "Pełny kontakt" znieważył szefową włoskiego rządu, nazywając ją "faszystką, patentowaną idiotką, złą babą", a następnie użył pod jej adresem wulgarnego określenia.

Giorgia Meloni obrażona przez rosyjskiego propagandystę. "Zdradziła Trumpa"

Sołowjow powiedział również, że Meloni jest "hańbą rasy ludzkiej, a jej drugim imieniem jest zdrada". - Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej przyrzekała wierność - uznał ulubieniec Kremla.

Wicepremier Tajani napisał na platformie X: "Zleciłem MSZ wezwanie ambasadora Rosji Paramonowa, aby wyrazić formalny protest po skandalicznych i obraźliwych wypowiedziach prowadzącego Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji pod adresem Prezes Rady Ministrów Giorgii Meloni, której przekazuję pełną solidarność i wsparcie".

Ochłodzenie relacji Włochy - USA. Meloni skrytykowała Trumpa

Przypomnijmy, że Giorgia Meloni skrytykowała Donalda Trumpa za jego wypowiedź, skierowaną w stronę papieża Leona XIV, amerykański przywódca oświadczył, że jest nią "zszokowany".

"Uważam za niedopuszczalne słowa prezydenta Trumpa o Ojcu Świętym. Papież jest głową Kościoła katolickiego i słuszne oraz normalne jest to, że apeluje o pokój i że potępia każdą formę wojny" - napisano w oświadczeniu Meloni, opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez kancelarię szefowej włoskiego rządu.

Wcześniej amerykański przywódca ocenił, że papież jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". W odpowiedzi na oświadczenie Meloni oświadczył, że "to ona jest niedopuszczalna".

Dodał, że szefowa włoskiego rządu "to nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem". - Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - powiedział Trump.

