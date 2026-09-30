Jak zaznaczyła włoska agencja Ansa, minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicach powietrznych i morskich z Hiszpanią po konsultacjach z Komitetem ds. Analiz Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, działającym przy MSW.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpania odpowiedziała kontrolami granicznymi z Włochami

U podstaw tej decyzji leży obecna sytuacja w hiszpańskiej eksklawie Ceuta, a w szczególności utrzymywanie się wcześniej stwierdzonych problemów - dodała Ansa powołując się na resort.

Decyzja ta została przekazana Komisji Europejskiej oraz ministrom spraw wewnętrznych pozostałych państw członkowskich UE.

Pierwsza decyzja o przywróceniu kontroli w ruchu z Hiszpanią zapadła na początku sierpnia po tym, gdy do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce północnej przybyły tysiące migrantów z Maroka.

Podobne kroki podjęły następnie władze Hiszpanii, które przywróciły kontrole graniczne z Włochami, krytykując jednocześnie decyzję Rzymu.

Choć przepisy Schengen obowiązują również w Ceucie, miasto objęte jest szczególnymi zasadami. Osoby podróżujące z Ceuty do kontynentalnej części Hiszpanii lub innych państw strefy Schengen drogą morską albo lotniczą podlegają kontroli dokumentów.

Oznacza to, że przedostanie się do Ceuty nie oznacza automatycznie możliwości swobodnego przemieszczania się dalej po Europie.



