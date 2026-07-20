W skrócie Federacja Rosyjska wydaliła dwóch włoskich urzędników, co Antonio Tajani uznał za działanie odwetowe po wydaleniu rosyjskich attaché wojskowych z Włoch.

Włoska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące szpiegostwa, w którym zatrzymano dwóch podejrzanych o przekazywanie tajnych informacji oraz badany jest udział kilku aktywnych żołnierzy.

Działaniami w śledztwie zajmuje się Specjalna Grupa Operacyjna Karabinierów, a włoskie władze podkreślają brak tolerancji dla naruszeń bezpieczeństwa państwa.

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Wicepremier oraz minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował w poniedziałek, że Rosja wydaliła ze swojego terytorium dwóch włoskich urzędników. Zdaniem polityka decyzja Kremla to odwet za wydalenie z Włoch dwóch attaché wojskowych z rosyjskiej ambasady w Rzymie.

"Federacja Rosyjska wydaliła, bez powodu, włoskiego attaché wojskowego w Moskwie wraz z jego współpracownikiem. Jest to jawny akt odwetu za wydalenie z Włoch dwóch rosyjskich attaché wojskowych, którzy faktycznie zostali przyłapani na gorącym uczynku podczas prowadzenia działalności szpiegowskiej na szkodę naszego bezpieczeństwa narodowego." - napisał Tajani na platformie X.

Włoska agencja Ansa doprecyzowała, że chodzi o wydalenie przez Rzym dwóch rosyjskich urzędników którzy zwerbowali dwóch byłych funkcjonariuszy włoskiego wywiadu. Wydaleni z Włoch Rosjanie to Iwan Pietrowicz Gorbaczow i Michaił Wasiljewicz Astachow.

Włochy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa. Wśród podejrzanych żołnierze

Rzymska prokuratura prowadzi też szeroko zakrojone śledztwo w sprawie szpiegostwa wśród funkcjonariuszy. 7 lipca media poinformowały o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o wynoszenie tajnych informacji. Jednym ze schwytanych był 59-letni były członek włoskiego pionu wywiadowczego i emerytowany podoficer karabinierów.

"Mężczyzna jest oskarżony o prowadzenie działalności szpiegowskiej w zamian za pieniądze dla rzekomego agenta rosyjskich służb wywiadowczych, chronionego immunitetem dyplomatycznym we Włoszech" - pisał "IlSole24".

Jednocześnie włoska prokuratura bada udział pięciu innych osób w siatce szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji. Cztery z nich to włoscy żołnierze w czynnej służbie.

Podejrzanym zarzuca się między innymi "pozyskiwanie informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa", "szpiegostwa politycznego lub wojskowego", "ujawnienia tajemnic państwowych" oraz "ujawnienia informacji, które zostały objęte klauzulą 'poufne'".

Afera szpiegowska we Włoszech. "Zero tolerancji"

Dochodzenie, pod nadzorem prokuratury, prowadzi Specjalna Grupa Operacyjna Karabinierów, wyznaczona do tego zadania w maju 2025 roku. W ramach działań służb przeprowadzono serię obserwacji podejrzewanych osób oraz przeszukań używanych przez nich komputerów.

"Zero tolerancji, zwłaszcza gdy w grę wchodzą wpływowi funkcjonariusze, którzy kompromitują lub narażają bezpieczeństwo Włoch" - pisał w mediach społecznościowych włoski minister obrony Guido Crosetto.

"Ochrona bezpieczeństwa narodowego, informacji tajnych i instytucji stanowi podstawowy interes państwa i nie dopuszcza żadnej formy ustępstw" - dodawał.

Źródła: Ansa, "IlSole24"





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