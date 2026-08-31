W skrócie Włochy zdecydowały się na przedłużenie o 15 dni zawieszenia zasad Schengen wobec Hiszpanii ze względu na nierozwiązany kryzys migracyjny w Ceucie.

Według władz włoskich i hiszpańskich przyczyna przedłużenia to trwające problemy związane z migracją, a także trwają rozmowy między ministrami spraw wewnętrznych obu krajów.

W trakcie kryzysu migracyjnego w Ceucie do Hiszpanii z Maroka przedostało się ponad 72 tysiące migrantów, a premier Hiszpanii wskazał na dezinformację rozpowszechnianą przez osoby związane z Rosją i Izraelem.

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Włoski resort spraw wewnętrznych poinformował, że zawieszenie zasad Schengen wobec Hiszpanii pozostanie w mocy przez kolejne 15 dni, ponieważ władze w Madrycie nie uporały się w pełni z kryzysem migracyjnym w Ceucie.

Jednocześnie zaznaczono, żeRzym wraz z Hiszpanią i Unią Europejską dążą do normalizacji transportu. Decyzja miała również być konsultowana z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Hiszpanii.

"Ocena będąca podstawą przedłużenia decyzji została przekazana przez ministra Matteo Piantedosiego jego hiszpańskiemu odpowiednikowi Fernandowi Grande-Marlascemu podczas konstruktywnej rozmowy telefonicznej" - informuje agencja Ansa, powołując się na włoskie MSW.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Premier Hiszpanii wskazuje na Rosję i Izrael

Do poważnego kryzysu migracyjnego w Ceucie - hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej - doszło miesiąc temu, pod koniec lipca. Wtedy na teren Hiszpanii z Maroka wdarło się ponad 72 tys. migrantów. W trakcie próby przedarcia się na teren Unii Europejskiej zmarło co najmniej 100 osób.

Większość z migrantów została już odesłana z powrotem do Maroka. W Ceucie nadal pozostaje jednak około 5 tys. osób, a lokalni mieszkańcy regularnie demonstrują niezadowolenie przeciw temu, jak hiszpański rząd radzi sobie z kryzysem.

W poniedziałek premier Pedro Sanchez poinformował, że żadne dane wywiadowcze nie wskazują, by Maroko brało udział w operacji mającej na celu wpuszczenie tysięcy migrantów do Ceuty.

Jednocześnie stwierdził, że w związku z kryzysem pojawia się w internecie dużo dezinformacji, którą rozpowszechniają zwłaszcza osoby powiązane z Rosją i Izraelem. To z kolei ma być odpowiedzią na fakt, iż Madryt krytykuje wojny w Ukrainie oraz Gazie.



