Włochy nie chcą powtórki z Francji. Wojsko czeka na sygnał

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Włoski rząd wyśle 500 dodatkowych żołnierzy do Mediolanu - potwierdził wicepremier Matteo Salvini. Jak informowały tamtejsze media, trwają prace nad dekretem nadającym wojsku tymczasowe uprawnienia policyjne. Plan podjęcia radykalnych środków w celu przywrócenia porządku publicznego opracowano w odpowiedzi na zamieszki we Włoszech i Francji.

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Policjant w hełmie wystrzeliwuje gaz łzawiący podczas zamieszek w Mediolanie, w tle historyczny budynek i fontanna.
Policja podczas próby opanowania zamieszek w Mediolanie, 18 październikaANDREA CARRUBBA / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Władze Włoch planują wysłać 500 żołnierzy do Mediolanu i nadać im tymczasowe uprawnienia policyjne w odpowiedzi na zamieszki - podają media.
  • Dekret ma przewidywać zaostrzenie środków prewencyjnych, wydłużenie czasu aresztu oraz surowsze kary za przestępstwa popełnione podczas protestów.
  • Protesty we Włoszech, podobnie jak we Francji, dotyczą rosnących kosztów życia i doprowadziły do starć z policją oraz licznych zatrzymań.
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Podczas najbliższego posiedzenia rządu Giorgii Meloni ma zostać przyjęty dekret o zaostrzeniu środków kontroli porządku publicznego - informowały włoskie media.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini opublikował na platformie X infografikę z potwierdzeniem, że do Mediolanu trafi 500 dodatkowych żołnierzy. Wiceminister obrony Isabella Rauti tłumaczyła z kolei, że oddział zostanie wykorzystany do "wzmocnienia garnizonu miasta i przeciwdziałania akcjom partyzanckim".

Włochy. Zamieszki w Mediolanie, rząd wysyła wojsko

Jak donosi RaiNews, w dekrecie o wysłaniu żołnierzy ma znaleźć się zapis, zgodnie z którym wojsko otrzyma uprawnienia sił policyjnych na okres trzech miesięcy.

Dodatkowo planowane jest wydłużenie czasu aresztu do 24 godzin oraz wprowadzenie nowych form zatrzymania prewencyjnego wobec nieletnich zaangażowanych w zamieszki.

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Rząd rozważa również możliwość zastosowania zatrzymania w trybie odroczonym - to szczególny tryb zatrzymania umożliwiający aresztowanie danej osoby nie bezpośrednio na miejscu zdarzenia, lecz dopiero po pewnym czasie, na podstawie zgromadzonych dowodów.

Katedra z wysokimi strzelistymi wieżami otoczona gęstym dymem, przed którą samotnie idzie osoba na pustym placu.
Zamieszki w MediolanieANDREA CARRUBBA / ANADOLUAFP

Niepokój wywołany protestami. Włoska policja ma dostać zgodę na ostrzejszą prewencję

Policja miałaby również zyskać uprawnienie do rozpraszania zgromadzeń oraz usuwania z określonych obszarów osób uznanych za potencjalnie niebezpieczne. Rozwiązanie to miałoby zapobiegać gromadzeniu się grup, które w przypadku eskalacji agresji mogłyby być trudne do opanowania.

Według RaiNews w planach jest także zaostrzenie kar za zniszczenia lub grabieże popełnione w grupach powyżej pięciu osób. Przewidywany wymiar kary to pozbawienie wolności od 18 miesięcy do pięciu lat oraz grzywna do 15 tysięcy euro.

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Protesty we Włoszech. Fala zamieszek we Francji

Kumulacja protestów we Włoszech nastąpiła w miniony weekend. Demonstranci sprzeciwiają się rosnącym kosztom życia oraz krytykują słabą jakość usług publicznych.

W sobotę manifestacje odbyły się m.in. w Mediolanie, Bolonii i Turynie. Dochodziło podczas nich do starć z funkcjonariuszami, grabieży sklepów i niszczenia budynków. Jak podała agencja Reutera, w niedzielę włoska policja zatrzymała 271 młodych osób, aby zapobiec kolejnym stratom.

Równolegle z zamieszkami mierzyła się Francja, gdzie również protestowano z powodu rosnących kosztów życia. Tam jednak skala zniszczeń była znacznie większa - według Reutersa francuskie miasta doświadczyły jednych z najostrzejszych zamieszek od lat.

Zdaniem włoskich mediów zamiar wprowadzenia surowszych przepisów we Włoszech jest próbą uniknięcia problemów, z jakimi zmierzył się Paryż. "Obawy przed gorącą jesienią. Rząd bada rozwiązania, które pozwolą uniknąć przytłoczenia przez falę francuską" - pisał "Il Foglio".

Źródła: RaiNews, "Quotidiano Nazionale", "Il Foglio", Reuters

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