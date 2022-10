Włochy: Naukowcy odkryli wisiorki w dziecięcym grobie. Pochodzą sprzed 10 tys. lat

Oprac.: Joanna Mazur Świat

W jednym z grobów we Włoszech odkryto koraliki i wisiorki, które pochodzą sprzed 10 tys. lat. Jak piszą naukowcy w periodyku "Journal of Archaeological Method and Theory", stanowiły one część dziecięcego nosidełka - według ekspertów, miały chronić zmarłe dziecko przed złymi mocami.

Zdjęcie Naukowcy odkryli dziecięce nosidełko w grobie sprzed 10 tys. lat / Thierry ZOCCOLAN / Thierry Zoccolan AFP / AFP; link.springer.com/ /