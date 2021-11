Włochy: Napadł na 11 supermarketów, kiedy przebywał w areszcie domowym

Świat

Mieszkaniec Rzymu w ciągu dwóch miesięcy napadł na 11 supermarketów. Ten rekord jest tym bardziej zadziwiający, że 40-latek zrobił to, przebywając w areszcie domowym. Wybierał sklepy blisko domu, by mógł prędko do niego wrócić niezauważony.

Zdjęcie Policja we Włoszech, zdjęcie ilustracjne / FILIPPO MONTEFORTE / AFP