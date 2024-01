Minister zamieszany w śledztwo ws. skradzionego obrazu

Podczas kradzieży obraz miał zostać uszkodzony, dlatego trafił do konserwatora dzieł sztuki. Ten potwierdza w serialu, że otrzymał oryginalny obraz. W 2019 roku dzieło trafiło do kolejnego konserwatora. Nie wiadomo kto, ani kiedy, ale do obrazu została domalowana świeca. Dodatkowy element znajduje się w lewym górnym rogu. Z doniesień wynika, że miało to utrudnić identyfikację obrazu.