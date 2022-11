Mężczyzna pracował w porcie przy przeładunku statku. W momencie wypadku był na pokładzie barki, która stanowiła podporę dźwigu. Do tragicznego wypadku doszło około godz. 9:00. W wyniku awarii lin na głowę mężczyzny spadł hak dźwigu.

Siła uderzenia była tak duża, że marynarz wpadł do wody. Pracownicy rzucili mu się na pomoc. Włoskie media informują, że 41-latek jeszcze żył, gdy został wyciągnięty na brzeg. Mężczyzna został zabrany karetką do Szpitala Ducha Świętego w Pescarze. Ze względu na rozległe obrażenia głowy nie udało się go uratować. Lekarze stwierdzili zgon po dwóch godzinach od wypadku - podaje portal "La Republica'.

Reklama

Włochy: Hak spadł na głowę marynarza. Trwa śledztwo

Prokuratura Prowincji Chieti wszczęła śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn tragedii. Zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia. Śledczy będą przyglądać się w jakim stanie technicznym są maszyny pracujące w porcie Ortona. O wypadku została powiadomiona Ambasada Filipin we Włoszech.

Jak informuje portal "Rai News" w 2021 roku we Włoszech w czasie pracy zginęło 685 osób, co daje ponad dwa zgony dziennie.