W skrócie Szef MSZ Włoch złożył wniosek o unijne sankcje wobec ministra Itamara Ben-Gwira po upublicznieniu nagrania, na którym drwił z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumud.

Antonio Tajani uznał zachowanie ministra Izraela za niedopuszczalne i zarzucił naruszenie praw człowieka podczas zatrzymania działaczy flotylli, wśród których byli obywatele Włoch.

Polska rozpoczęła procedurę zakazu wjazdu dla Ben-Gwira, co potwierdził minister Marcin Kierwiński.

O swojej decyzji w sprawie izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira szef MSZ Włoch poinformował w czwartek w serwisie X.

"W imieniu rządu włoskiego właśnie formalnie zwróciłem się do Wysokiej Przedstawiciel Kai Kallas o włączenie do najbliższej dyskusji ministrów spraw zagranicznych UE przyjęcia sankcji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira" - czytamy we wpisie.

Ben-Gwir naśmiewał się z flotylli Sumud. Włochy chcą sankcji

W ocenie Antonio Tajaniego zachowanie izraelskiego polityka było "niedopuszczalne".

Szef dyplomacji wskazał ponadto, że "akty dokonane przeciwko flotylli, uprowadzenie aktywistów na wodach międzynarodowych i poddanie ich szykanom i upokorzeniom, narusza najbardziej podstawowe prawa człowieka".

"W porozumieniu z prezes Rady Ministrów poleciłem natychmiast wezwać do MSZ ambasadora Izraela we Włoszech" - dodał.

Wcześniej premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani w wydanym oświadczeniu zażądali przeprosin za złe traktowanie działaczy na rzecz Strefy Gazy. Jest wśród nich grupa Włochów.

Itamar Ben-Gwir. MSZ chce zakazu wjazdu, jest ruch MSWiA

W podobnym tonie wypowiedzieli się wcześniej inni szefowie dyplomacji krajów UE. Wielu z nich, w tym także Radosław Sikorski, wezwali izraelskich dyplomatów na rozmowy.

"W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie" - napisał na platformie X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Odnosząc się do informacji o zatrzymanych przez siły Izraela Polakach podkreślił, że nie popełnili oni przestępstwa.

"Żądamy sprawiedliwości dla naszych obywateli i konsekwencji dla ciebie" - dodał wicepremier, komentując nagranie Ben-Gwira.

Jak przekazał z kolei rzecznik polskiego MSZ, Radosław Sikorski zwrócił się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Do sprawy odniósł się już kierujący resortem Marcin Kierwiński.

"Poleciłem wszcząć formalną procedurę wpisania ministra Itamara Ben Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W tej sprawie mam to samo zdanie, co wicepremier Radosław Sikorski" - poinformował minister za pośrednictwem platformy X.

Itamar Ben-Gwir na cenzurowanym. Burza po publikacji nagrania

W środę minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela opublikował nagranie, na którym w jawny sposób naśmiewa się z zatrzymanych aktywistów i członków flotylli Sumud.

Wideo ukazuje zatrzymanych aktywistów klęczących na ziemi ze związanymi rękami - w tym samym czasie minister macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Inne ujęcie pokazuje aktywistów na pokładzie statku, podczas gdy z głośników odtwarzany jest izraelski hymn. W kolejnym fragmencie Ben-Gwir kłóci się z jednym z mężczyzn i powtarza popularne hasło: "Naród żydowski żyje".





