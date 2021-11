Doktor miał regularnie proponować pacjentkom "alternatywne" metody. Relację jednej z kobiet w zeszłym tygodniu opisał dziennik "La Repubblica". Pacjentka przedstawiająca się jako Anna Maria została poinformowana przez ginekologa, że jest zarażona wirusem HPV, wywołującego nowotwór szyjki macicy. Diagnozie lekarza przeczyły jednak wyniki badań cytologicznych.

Miniello zaproponował 33-latce odbycie z nim stosunku seksualnego, który miał "wyleczyć" zakażenie. - Uratowałem wiele kobiet od raka. Wszystkie, z którymi miałem kontakt miały potem negatywne wyniki badań - miał zapewniać podczas wizyty.



"Robię to dla moich badań"

Anna Maria skontaktowała się zarówno z "La Repubblicą", jak i programem śledczo-satyrycznym "Le Iene". Jego twórcy zorganizowali prowokację - zatrudniona aktorka poszła na wizytę do Miniello. Lekarz po pierwszych badaniach stwierdził, że kobieta może być zakażona HPV. Ponownie zaproponował stosunek, bo, jak stwierdził "został na to zaszczepiony".



Ginekolog został nagrany w pokoju hotelowym wraz z pacjentką. Gdy półnagi siedział na łóżku zaskoczyła go reporterka programu "Le Iene".



- Robię to dla moich badań i dla innych osób, które uratowałem - tłumaczył się doktor. W oświadczeniu wydanym po emisji programu, Miniello zapewniał, że "przez ponad 40 lat proponował alternatywną metodę leczenia, która przynosiła rezultaty". 68-latek zapewniał też, że nigdy "nie zmusił kobiety do seksu".



Po emisji programu do różnych redakcji zgłosiło się co najmniej kilkanaście kobiet, które otrzymały propozycje "alternatywnego leczenia" od lekarza. Kolejne zawiadomienia spływają też do Centrum Antyprzemocowego w Bari.



Miniello postanowił sam wykreślić się z rejestru lekarzy w Bari. W jego sprawie trwa dochodzenie.