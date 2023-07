Dochód obywatelski likwidowany po kilku latach od wprowadzenia

Dochód obywatelski we Włoszech został wprowadzony w styczniu 2019 r. przez rząd premiera Giuseppe Conte. Wzbudzał wiele kontrowersji, ponieważ ludziom otrzymującym to świadczenie przestało opłacać się podejmować pracę. Pracodawcy nie mogli znaleźć chętnych do pracy.