Włochy: Czarna woda w fontannie Fontanna di Trevi. To akcja aktywistów

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska Świat

"Nasz kraj umiera" - takie okrzyki słychać było dziś przy Fontannie di Trevi w Rzymie. Grupa kilku aktywistów wlała do słynnego włoskiego zabytku czarny barwnik i weszła do wody, by zwrócić uwagę władz na zmiany klimatyczne. To kolejna taka akcja w Wiecznym Mieście.

Zdjęcie Wlali do wody czarny barwnik / GIULIA MARRAZZO / PAP