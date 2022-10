Włochy: 37 lat czekała na pracę woźnej

Mieszkanka Apulii została przyjęta do pracy jako woźna w szkole po 37 latach od złożenia podania. - To wielkie przeżycie, marzenie, którego - jak myślałam - nie będę już mogła nigdy spełnić - powiedziała kobieta, która w międzyczasie pracowała w gospodarstwie, a później wyjechała do Niemiec. Kiedy dostała wymarzoną posadę, od razu wróciła do Włoch.

Zdjęcie Kobieta niespodziewanie dostała pracę po 37 latach od złożenia podania / pixabay.com