Łowcy huraganów z amerykańskiej agencji rządowej NOAA wlecieli w samo jądro huraganu Erin.

W sobotę w nocy żywioł przekształcił się w rzadki cyklon kategorii piątej, z porywami wiatru o prędkości do 260 km/h. Następnie osłabł do kategorii trzeciej i zmierza w kierunku archipelagu Bahamskiego na Karaibach - podaje BBC.

Huragan Erin. Wlecieli w sam środek żywiołu

Na nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, widać część przelotu łowców przez huragan. W jego środku panuje spokój, gdy jednak piloci próbują wylecieć poza strefę żywiołu, odczuwają siłę wiatru.

Meteorolodzy spodziewają się, że w ciągu najbliższych kilku dni intensywność Erin będzie zmienna - podkreśla BBC.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przekazało, że huragan powiększa się, a wiatry rozciągają się na 320 km od jego centrum. Na Wyspach Dziewiczych i Portoryko spodziewane są zagrożenia związane z burzami, w tym gwałtowne powodzie i osuwiska.

Huragan Erin. Jeden z najszybciej nasilających się

Erin w nieco ponad 24 godziny przekształcił się z huraganu kategorii pierwszej do huraganu kategorii piątej (w pięciostopniowej skali). To jeden z najszybciej nasilających się huraganów atlantyckich w historii i potencjalnie najszybszy pod względem intensyfikacji huragan przed wrześniem - podaje CNN.

W sobotę maksymalna prędkość wiatru wynosiła wówczas około 255 km/h.

W niedzielę huragan przechodzi na północ od Portoryko i Republiki Dominikańskiej, a prędkość wiatru osiąga 200 km/h.

Przewiduje się, że w niedzielę na Wyspach Dziewiczych Turks i Caicos suma opadów wyniesie 150 mm.

Huragan Erin. Zagrożenie pożarowe

Erin wzbudza również obawy, dotyczące zagrożenia pożarowego lasów - podawała agencja Reutera.

Andrew Siffert, starszy meteorolog w BMS Group, zauważył, że jeśli Erin przekształci się w duży, intensywny cyklon pozatropikalny na morzu, może dojść do niebezpiecznego układu - skrajnej suszy w całym regionie, silnych i suchych wiatrów, napędzanych gradientem ciśnienia Erin oraz antropogenicznych źródeł zapłonu.

Źródło: BBC, CNN, Reuters

