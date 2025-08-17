Wlecieli w oko pędzącego cyklonu. Widok był niesamowity
Łowcy huraganów wlecieli w sam środek huragan Erin, który rozpędził się z pierwszej do piątej kategorii w ok. dobę i stał się jednym z najszybciej nasilających się huraganów atlantyckich w historii. Naukowcy monitorują dynamiczną i wyjątkowo szybko nasilającą się burzę, która może przynieść poważne skutki dla mieszkańców, w tym powodzie i osuwiska.
Łowcy huraganów z amerykańskiej agencji rządowej NOAA wlecieli w samo jądro huraganu Erin.
W sobotę w nocy żywioł przekształcił się w rzadki cyklon kategorii piątej, z porywami wiatru o prędkości do 260 km/h. Następnie osłabł do kategorii trzeciej i zmierza w kierunku archipelagu Bahamskiego na Karaibach - podaje BBC.
Huragan Erin. Wlecieli w sam środek żywiołu
Na nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, widać część przelotu łowców przez huragan. W jego środku panuje spokój, gdy jednak piloci próbują wylecieć poza strefę żywiołu, odczuwają siłę wiatru.
Meteorolodzy spodziewają się, że w ciągu najbliższych kilku dni intensywność Erin będzie zmienna - podkreśla BBC.
Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przekazało, że huragan powiększa się, a wiatry rozciągają się na 320 km od jego centrum. Na Wyspach Dziewiczych i Portoryko spodziewane są zagrożenia związane z burzami, w tym gwałtowne powodzie i osuwiska.
Huragan Erin. Jeden z najszybciej nasilających się
Erin w nieco ponad 24 godziny przekształcił się z huraganu kategorii pierwszej do huraganu kategorii piątej (w pięciostopniowej skali). To jeden z najszybciej nasilających się huraganów atlantyckich w historii i potencjalnie najszybszy pod względem intensyfikacji huragan przed wrześniem - podaje CNN.
W sobotę maksymalna prędkość wiatru wynosiła wówczas około 255 km/h.
W niedzielę huragan przechodzi na północ od Portoryko i Republiki Dominikańskiej, a prędkość wiatru osiąga 200 km/h.
Przewiduje się, że w niedzielę na Wyspach Dziewiczych Turks i Caicos suma opadów wyniesie 150 mm.
Huragan Erin. Zagrożenie pożarowe
Erin wzbudza również obawy, dotyczące zagrożenia pożarowego lasów - podawała agencja Reutera.
Andrew Siffert, starszy meteorolog w BMS Group, zauważył, że jeśli Erin przekształci się w duży, intensywny cyklon pozatropikalny na morzu, może dojść do niebezpiecznego układu - skrajnej suszy w całym regionie, silnych i suchych wiatrów, napędzanych gradientem ciśnienia Erin oraz antropogenicznych źródeł zapłonu.
