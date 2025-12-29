W skrócie Złodzieje włamali się do skarbca kasy oszczędnościowej w Gelsenkirchen, wywiercając dziurę w ścianie.

Kradzież odkryto dopiero po włączeniu alarmu przeciwpożarowego w poniedziałek rano.

Policja poszukuje świadków i zabezpiecza ślady, a wartość łupu na razie nie jest znana.

Do nietypowego włamania doszło w okresie świątecznym w Gelsenkirchen w zachodnich Niemczech. Złodziejom udało się dostać do skarbca lokalnej kasy oszczędnościowej. O całym zdarzeniu poinformowała policja.

Kradzież odkryto w poniedziałek rano, kiedy w budynku rozdzwonił się alarm przeciwpożarowy. Wezwane na miejsce służby nie odkryły jednak ognia, a gigantyczną dziurę w ścianie, prowadzącą prosto do skarbca.

Niemcy. Włamanie w Gelsenkirchen. Złodzieje przewiercili się do skarbca

Złodzieje prawdopodobnie wykorzystali okres świąteczny i towarzyszący mu spokój, aby przeprowadzić śmiałe włamanie. Jak podejrzewa policja, do budynku kasy oszczędnościowej dostali się od strony parkingu.

Włamywacze następnie przedostali się do piwnicy i z użyciem gigantycznego wiertła przebili się przez oddzielającą ją od skarbca ścianę. Zakres kradzieży nie jest na razie znany. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła lokalna policja.

"Trwa między innymi zabezpieczanie śladów i poszukiwanie potencjalnych świadków, którzy w ostatnich dniach słyszeli podejrzane odgłosy lub coś zauważyli" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

