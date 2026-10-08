Włamał się do domu i rzucił na mieszkańców. Drapieżnik w milionowej stolicy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Śmiertelny atak zwierzęcia w stolicy Mongolii. Do budynku mieszkalnego wdarł się niedźwiedź i rzucił na mieszkańców. Mężczyzna nie przeżył, a kobieta została ciężko ranna. Inny niedźwiedź zaatakował w sąsiedniej Rosji, jednak tam nastolatek miał mnóstwo szczęścia: życie uratował mu wybuch telefonu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ułan Bator, stolica Mongolii. W tym roku w mieście pojawiło się sporo niedźwiedzi, jeden z nich zaatakował mieszkańców
Stolica Mongolii, Ułan Bator. Do jednego z domów w dzielnicy Bajandzürch włamał się niedźwiedź, zabijając mężczyznę i ciężko raniąc kobietęHector RetamalAFP

W skrócie

  • W stolicy Mongolii Ułan Bator niedźwiedź wtargnął do domu, zabijając mężczyznę i ciężko raniąc kobietę.
  • Odnotowano znaczny wzrost liczby spotkań z niedźwiedziami w Mongolii, mieszkańcom zabroniono zbierać orzechy i inne owoce lasu w górach.
  • W sąsiedniej Rosji w ostatnim czasie doszło do wielu ataków niedźwiedzi na ludzi. W czwartek zaatakowanemu nastolatkowi życie uratowała eksplozja telefonu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

40-letni mężczyzna zginął, a 55-letnia kobieta została ciężko ranna w wyniku ataku niedźwiedzia. Zwierzę wtargnęło do domu mieszkalnego w Mongolii, Ułan Bator. Rannej kobiecie udało się uciec i zaalarmować sąsiadów. W ślad za zwierzęciem ruszyło kilkudziesięciu myśliwych.

Niedźwiedź wszedł do domu. Atak nastąpił w nocy

Drapieżnik włamał się do budynku w dzielnicy Bajandzürch w nocy, około godz. 1:00 lokalnego czasu. Niedźwiedź wszedł do domu i zaatakował dwoje mieszkańców.

Mężczyzna nie przeżył ataku, zaś ciężko rannej kobiecie udało się wybiec z domu, dobiec do sąsiedniego budynku i wezwać pomoc. 55-latka z poważnymi obrażeniami twarzy, klatki piersiowej i brzucha trafiła do szpitala, jej stan lekarze określają jako ciężki.

Od razu zorganizowano obławę, w której wzięło udział 35 myśliwych. Ostatecznie zwierzę udało się znaleźć i wyeliminować.

W liczącej ponad milion mieszkańców metropolii niedźwiedzi w tym roku pojawiło się znacznie więcej niż wcześniej. W 2018 roku w granicach Ułan Bator zaobserwowano wizytę dwóch zwierząt, a rok później jednego, potem był pod tym względem spokój. Jednak w samym 2026 roku zanotowano już 24 odwiedziny tych zwierząt.

W tym roku we wszystkich 11 prowincjach Mongolii odnotowano 754 spotkań z niedźwiedziami, w większości były to matki z młodymi. Było też ponad 30 przypadków ataku na bydło hodowlane i zwierzęta gospodarskie.

Duży niedźwiedź brunatny z gęstą, brązową sierścią patrzy przed siebie, wyciągając lekko głowę w stronę obserwatora.
Niedźwiedź brunatny. W tym roku drapieżniki powodują problemy nie tylko w Mongolii, ale też w sąsiedniej Rosji. Zdjęcie ilustracyjneArmend NIMANIAFP

Kontaktów z niedźwiedziami jest na tyle dużo, że we wrześniu wprowadzono zakaz zbierania orzechów i owoców lasu w górach. Są to ważne składniki pokarmu tych zwierząt, więc łatwiej się na nie natknąć na terenach obfitujących w te zasoby.

Problem z niedźwiedziami - nawet poważniejszy - mają mieszkańcy sąsiedniej Rosji. Tam w ostatnim czasie ataków na ludzi było wyjątkowo dużo, a do najnowszego doszło w czwartek, choć tym razem człowiek ocalał niemal cudem.

Zobacz również:

Niedźwiedź brunatny w rosyjskim lesie. W ostatnim czasie w tym kraju dochodzi do kolejnych ataków na ludzi
Świat

"Widzę niedźwiedzia". To były ostatnie słowa Rosjanina

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Życie uratował mu telefon. Wybuchł niedźwiedziowi w szczękach

Rosja obecnie zmaga się z prawdziwą plagą ataków niedźwiedzi na ludzi. Drapieżniki spowodowały już w tym roku śmierć co najmniej 27 osób, choć rzeczywista liczba ofiar śmierttelnych może być znacznie większa.

Spotkania z drapieżnikiem nie przeżył między innymi ojciec hokejowej gwiazdy NHL Andrieja Kuzmenki, zdarzały się też przypadki ludzi wyciąganych z domów.

Niewiele brakowało, żeby tragiczny bilans powiększył się w czwartek. W rejonie Ałtaju na południu Rosji niedźwiedź rzucił się na piętnastolatka, który z towarzyszącym mu dorosłym udali się do lasu, by sprawdzić znajdujący się tam ul z miodem.

Nastolatek uciekł na drzewo, jednak zwierzę je złamało i zaatakowało młodego Rosjanina, gryząc go po całym ciele, w tym głowie. Przypadkiem drapieżnik przegryzł też telefon chłopaka. Bateria urządzenia eksplodowała, co przestraszyło niedźwiedzia, skłaniając go do ucieczki. Chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie - informuje serwis MK.

Miejscowe służby wszczęły dochodzenie, ponieważ zaatakowany i jego towarzysz złamali obowiązujący tam zakaz wstępu do lasu, a wprowadzony z powodu dużej liczby niebezpiecznych zwierząt.

Źrodło: AFP, UBN, MK

Zobacz również:

Niedźwiedź brunatny na Kamczatce w Rosji. Tam oraz w innych regionach tego kraju dochodzi do kolejnych ataków na ludzi. Zdjęcie ilustracyjne
Świat

Ojciec rosyjskiej gwiazdy NHL zginął w tajdze. Natknął się na niedźwiedzia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": As w rękawie PSL-u. Tak może wzmacniać się wobec TuskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze