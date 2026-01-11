W skrócie Premier Szwecji i niemiecki minister spraw zagranicznych stanowczo sprzeciwiają się planom USA dotyczącym przejęcia Grenlandii.

Przywódcy europejscy podkreślają, że wyłącznie Grenlandia i Dania mają prawo decydować o terytorium wyspy.

Napięcia między USA a Europą narastają po zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących ewentualnych działań militarnych wobec Arktyki.

Premier Szwecji Ulf Kristersson potępił "groźną retorykę USA" po tym, jak Donald Trump powtórzył, że Waszyngton "zamierza coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie".

- Wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone powinny podziękować Danii, która przez lata była bardzo lojalnym sojusznikiem - mówił Kristersson podczas konferencji poświęconej obronności.

USA a Grenlandia. Premier Szwecji wspomniał o "pogwałceniu prawa międzynarodowego"

Premier Szwecji dodał ponadto, że jego kraj, "państwa bałtyckie i kilka dużych państw europejskich solidaryzują się z duńskimi przyjaciółmi".

Kristersson podkreślił przy tym, że przejęcie przez Stany Zjednoczone bogatego w złoża mineralne terytorium Arktyki byłoby "pogwałceniem prawa międzynarodowego i wiązałoby się z ryzykiem zachęcenia innych krajów do podjęcia dokładnie takich samych działań".

- To niebezpieczna droga - ocenił.

Poparcie wobec Danii i Grenlandii potwierdziły także Niemcy. Tamtejszy MSZ oświadczył, iż przed rozmowami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadehpul zatrzymał się w niedzielę w Rejkiawiku, aby omówić "strategiczne wyzwania Dalekiej Północy".

"Uzasadnione interesy wszystkich sojuszników NATO, jak również mieszkańców regionu Arktyki, muszą być w centrum naszych dyskusji" - przekazał w oświadczeniu Wadehpul.

Szef MSZ Niemiec: Tylko Grenlandia i Dania mogą decydować o terytorium i suwerenności wyspy

- Oczywiste jest, że wyłącznie do Grenlandii i Danii należy decydowanie o kwestiach terytorium i suwerenności Grenlandii - mówił szef niemieckiego MSZ w rozmowie z "Bildem".

Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil przed światowym szczytem na temat surowców krytycznych w Waszyngtonie dodał natomiast, że "razem, jako sojusznicy NATO, powinniśmy wzmacniać bezpieczeństwo w Arktyce, a nie działać przeciwko sobie".

Przypomnijmy, że Europa zaczęła intensywnie pracować nad skoordynowaniem odpowiedzi na zakusy Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Działania te zostały wzmożone po słowach amerykańskiego prezydenta dotyczących podjęcia działań militarnych.

USA. Donald Trump chce przejąć Grenlandię

Donald Trump twierdzi, że kontrola nad wyspą ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. To ze względu na rosnącą aktywność militarną Rosji i Chin w Arktyce.

Dodajmy, że naczelny dowódca NATO, generał Alexus Grynkewich, przekazał, że członkowie sojuszu prowadzą obecnie rozmowy na temat przyszłości Grenlandii.

Generał dodał, że chociaż terytorium NATO nie jest "bezpośrednio zagrożone", strategiczne znaczenie Arktyki szybko rośnie.

- Członkowie sojuszu, którzy współpracowali ze sobą przez wiele lat, rozmawiają ze sobą i rozwiązują te drażliwe kwestie - stwierdził Grynkewich.

