Władze Łotwy alarmują w sprawie Białorusi. "Mamy dowody na współpracę"

Marcin Czekaj

Władze Łotwy poinformowały o posiadanych dowodach potwierdzających współpracę władz Białorusi z migrantami. Chodzi o próby nielegalnego przekroczenia granicy i przedostania się na teren Unii Europejskiej. "Znaleziono dokumenty i sprzęt łączności należący do białoruskich żołnierzy" - przekazano w raporcie.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole z mikrofonem, w tle flagi narodowe w kolorach niebieskim, czerwonym i zielonym, z poważnym wyrazem twarzy przykłada palce do ust.
Łotwa. Władze poinformowały o posiadanych dowodach potwierdzających współpracę władz Białorusi z migrantami ContributorGetty Images

W skrócie

  • Łotewskie władze poinformowały o dowodach świadczących o współpracy białoruskich służb z migrantami przy próbach nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej.
  • Podczas kontroli znaleziono dokumenty i sprzęt łączności należące do białoruskich żołnierzy.
  • Z powodu zagrożeń ze strony Białorusi i Rosji państwa NATO wzmacniają swoje wschodnie granice.
Łotewskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że posiada dowody potwierdzające współpracę władz Białorusi z migrantami przy próbach nielegalnego przedostania się na teren Unii Europejskiej.

"Posiadane przez siły zbrojne i Straż Graniczną informacje, a także zarejestrowane przypadki potwierdzają udział białoruskich organów ścigania oraz jednostek wojskowych w kierowaniu nielegalnych migrantów na łotewską granicę państwową" - przekazano w oświadczeniu resortu.

Łotwa. Białoruskie władze organizują próby nielegalnego przekraczania granicy

Łotewskie władze wskazały na skoordynowane działania polegające na przemieszczaniu nielegalnych migrantów białoruskim transportem wojskowym oraz udział funkcjonariuszy w organizowaniu prób nielegalnego przekroczenia granicy.

"Przykładowo, podczas kontroli bezpieczeństwa na granicy u jednego z zatrzymanych nielegalnych migrantów znaleziono dokumenty i sprzęt łączności należący do białoruskich żołnierzy" - podkreślono w raporcie.

    Ponadto na urządzeniach mobilnych zatrzymanych osób znaleziono wizerunki białoruskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i nielegalnych migrantów, w tym przebywających w pojazdach wojskowych.

    Przypomnijmy, że Łotwa zmaga się z problemem instrumentalnie sterowanej migracji zza wschodniej granicy od 2021 roku. W 2025 roku służby graniczne powstrzymały ponad 11 tys. osób próbujących nielegalnie przedostać się do kraju z Białorusi. To ponad dwukrotnie więcej przypadków niż rok wcześniej.

    Wschodnia flanka NATO umacnia granicę z Białorusią

    Dodajmy, że działania reżimu Alaksandra Łukaszenki dotyczą nie tylko Łotwy, ale całej wschodniej flanki NATO, w tym wszystkich krajów bałtyckich. W grudniu - ze względu na zagrożenie, jakie stwarzały balony przemytnicze z Białorusi - władze Litwy podjęły decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego na terenie kraju.

    Podobne zagrożenie pojawiło się również w Polsce w Wigilię. Wówczas nad naszym krajem pojawiły się obiekty latające, które najprawdopodobniej również były balonami przemytniczymi.

    Ze względu na płynące zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, granice z tymi państwami są stale umacniane. 20 grudnia estoński resort obrony informował o rozpoczęciu budowy pierwszego z 600 planowanych bunkrów. Całość projektu ma być ukończona przed upływem 2027 roku.

