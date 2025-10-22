W skrócie W Hongkongu odnotowano wzrost ciężkich przypadków grypy wśród dzieci. Zmarła trzynastolatka z kolei dwulatka jest w krytycznym stanie.

Lekarze podkreślają znaczenie szczepień jako skutecznej ochrony przed powikłaniami i apelują do rodziców o korzystanie z bezpłatnych szczepień dla dzieci.

CHP zaleca noszenie maseczek, pozostanie w domu w przypadku objawów oraz natychmiastową konsultację lekarską przy pogorszeniu stanu zdrowia.

W ciągu zaledwie dwóch dni Centrum Ochrony Zdrowia (CHP) w Hongkongu poinformowało o dwóch ciężkich przypadkach grypy u dwuletnich dziewczynek. W poniedziałkowym komunikacie przekazano, że dziecko do tej pory cieszące się dobrym zdrowiem zostało przyjęte do szpitala z gorączką i drgawkami.

Grypa zbiera śmiertelne żniwo

Stan dziewczynki określono jako ciężki, a badania laboratoryjne potwierdziły obecność wirusa grypy typu A. Z kolei we wtorek CHP poinformowało o dziecku w stanie krytycznym z chorobami współistniejącymi.

Doniesienia o nowych ciężkich przypadkach pojawiają się niecałe dwa tygodnie po tym, gdy lokalne władze poinformowały o śmierci 13-latki, u której rozwinęła się grypa typu B. Pierwsze objawy - kaszel i ból gardła - dziewczynka zaczęła odczuwać 5 października. Do szpitala trafiła cztery dni później, po tym, gdy zasłabła w domu. Zmarła w niedzielę 12 października. Nie chorowała przewlekle.

- W Hongkongu trwa obecnie letni sezon grypowy, a od września nastąpił znaczny wzrost liczby ognisk chorób grypopodobnych w szkołach. Na stan z 21 października od początku roku szkolnego we wrześniu zgłoszono 587 ognisk: W tym 62 przypadki w przedszkolach i ośrodkach opieki nad dziećmi, 315 przypadków w szkołach podstawowych i 210 przypadków w szkołach średnich - wylicza cytowany w najnowszym komunikacie dr Edwin Tsui, kontroler CHP.

Sezon grypowy w pełni. Lekarze biją na alarm

Z danych Centrum Ochrony Zdrowia wynika, że od początku roku szkolnego odnotowano 12 ciężkich przypadków grypy dziecięcej (od 2 do 17 lat), w tym jeden śmiertelny. Dziewięcioro dzieci z infekcją cieszyło się wcześniej dobrym zdrowiem.

CHP apeluje do szkół i rodziców, by dzieci w wieku szkolnym skorzystały z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie. "To jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania grypie sezonowej i jej powikłaniom. Szczepienie zmniejsza również ryzyko poważnej choroby lub zgonu z powodu infekcji" - dodano w komunikacie.

Jakie są objawy grypy? Jak się chronić?

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów chorzy powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem. W szczególności dotyczy to osób z grup ryzyka: seniorów, dzieci i osób z chorobami współistniejącymi. Najbliższych powinny zaalarmować gorączka i trudności z układem oddechowym.

"Rodzice powinni niezwłocznie udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, jeśli stan dziecka się pogorszy, na przykład jeśli wystąpią u niego takie objawy, jak duszność, świszczący oddech, siwe usta, ból w klatce piersiowej, splątanie, utrzymująca się gorączka lub drgawki" - czytamy w komunikacie.

CHP apeluje również o to, by osoby z grup ryzyka lub z objawami choroby nosiły maseczki ochronne w miejscach publicznych. W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia radzą, by zostać w domu i nie narażać na zakażenie kolegów z pracy bądź szkoły.

