Orban od dwóch dekad przekształca Węgry w to, co sam nazywał "nieliberalną demokracją" i kraj "chrześcijańskiej wolności" - przypomniało BBC. Zwrócono przy tym uwagę na to, że swoją polityką premier "zyskał wielbicieli na całym świecie, w tym amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, premiera Gruzji Iraklego Kobachidzego" i przywódców prawicowych partii w Europie.