Władimir Putin odpowiadał w czwartek na pytania dziennikarzy podczas szczytu ekonomicznego w Petersburgu. Poruszył m.in. temat ukraińskich nacjonalistów i dokonywanych przez nich w przeszłości zbrodni.

- Moim zdaniem w Ukrainie (w czasie wojny - red.) wymordowano milion żydów. Milion niewinnych ludzi. A teraz w Ukrainie ich szczątki (bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii - red.) zostały ponownie pochowane z honorami wojskowymi i z hołdem - mówił.

Zdaniem polityka "Europa stara się nie zauważać" tych gestów. Putin zwrócił uwagę na zachowanie Polski, która "jako jedyna powoli zareagowała". Zaś reakcję Izraela określił jako "ospałą".

Wojna w Ukranie. Putin: Kontrolujemy 85 proc. obwodu donieckiego

W kwestii trwającej wojny Putin przyznał, że Rosja ma pełną kontrolę nad obwodem ługańskim na wschodzie Ukrainy.

Wojska rosyjskie - zdaniem Putina - zajmują również ponad 85 proc. terytorium obwodu donieckiego oraz 80 proc. obwodu zaporoskiego.

Przywódca postawił zadanie wzmocnienia systemu obrony powietrznej, bo "niestety niektóre ukraińskie drony docierają do Rosji".

Putin dostał pytanie o wojnę. "Ukrainie brakuje pocisków"

Władimir Putin stwierdził, że "Ukrainie brakuje pocisków manewrujących i innych rodzajów broni, którymi dysponuje Rosja". - Mamy wszystkie zasoby, żeby realizować cele wojskowe - skwitował.

Prezydent Rosji podkreślił, że jego kraj "jest gotowy zawrzeć porozumienie z Ukrainą w sposób pokojowy". - Trump poprosił nas na Alasce (w sierpniu 2025 roku odbyło się spotkanie przywódców - red.) o pewnie kompromisy, Moskwa jest gotowa - przekazał. Jak dodał, na ustępstwa musi pójść również Kijów.

- Kontakty między rosyjskimi i europejskimi służbami wywiadowczymi trwają - poinformował dziennikarzy Putin. Zarazem wykluczył scenariusz udziału przedstawicieli Unii Europejskiej w negocjacjach pokojowych w roli mediatora. - Ale mogą pomóc - dorzucił.

UE - Rosja. Putin: Unia mogłaby odegrać pozytywną rolę

- Unia mogłaby odegrać pozytywną rolę w przekonaniu Ukrainy do kompromisu - tłumaczył rosyjski przywódca. W pytaniach pojawiło się nazwisko słynącego z dobrych kontaktów z Kremlem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera.

Zdaniem Putina Schröder "jest godny zaufania". - Kto, jeśli nie były kanclerz Niemiec, mógłby zostać mediatorem w rozmowach Rosja-Europa? - pytał retorycznie.

Porównując toczące się wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, Władimir Putin powiedział: - Kryzys ukraiński ma charakter lokalny, podczas gdy kryzys irański ma charakter globalny.

Źródło: Reuters, RIA Nowosti





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