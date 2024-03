Kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu wyników Władimir Putin pojawił się w sztabie partii, gdzie zabrał głos do zgromadzonych wolontariuszy i dziennikarzy. Zwycięzca wyborów podkreślił, że dzisiejsza decyzja obywateli to potwierdzenie, że "ź ródłem władzy w kraju jest naród rosyjski ".

- Z głosu każdego obywatela Rosji wynika, że zjednoczona wola narodów Federacji Rosyjskiej to najważniejsza . Wsparcie istnienia kraju, jego rozwoju w dziedzinie zdolności obronnych, nauki, edukacji i wszystkich ważnych obszarach - stwierdził.

- Wszyscy stanowimy jedną drużynę. Chcę podziękować wszystkim obywatelom Rosji , którzy przyszli do lokali wyborczych i zagłosowali - dodał.

Wybory prezydenckie w Rosji. Putin o wojnie z NATO: Wszystko jest możliwe

- We współczesnym świecie wszystko jest możliwe - mówił.

Jednocześnie rosyjski prezydent podkreślił, że starcie z siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego doprowadzi do sytuacji, że "do trzeciej wojny światowej pozostanie jeszcze jeden krok".

Władimir Putin o dywersantach walczących w Rosji

- Ogółem wróg skoncentrował w strefie przygranicznej grupę do pięciu tysięcy ludzi. Nie bezpośrednia na granicy państwa, ale gdzieś na ich bezpośrednich tyłach. Straty ogółem wynoszą około 40 procent, z czego około 35 procent jest nieodwracalnych - przekonywał.

- Skuteczność jest minimalna . Nawet na polu bitwy dowódcy mówią mi, że od razu widać, że to nie są regularne jednostki. Idą tłumem, tylko, jak to się mówi, na rzeź - dodał.

Jednocześnie Putin podkreślił, że choć w rosyjskim kodeksie karnym nie ma obecnie kary śmierci to "stosunek do zdrajców będzie taki sam jak w strefie działań wojennych ".

- W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej istniała formacja utworzona przez zdrajcę ojczyzny Własowa. Oni też walczyli z bronią w ręku przeciwko swojej ojczyźnie. Dobrze wiadomo, jak to się skończyło. Wtedy ci ludzie, ci zdrajcy i szumowiny walczyli po stronie nazistów. Teraz dokładnie ci sami ludzie walczą po stronie neonazistów, neonazistowskiego reżimu. To są zupełnie oczywiste rzeczy - podkreślił.

Prezydent Rosji o śmierci Nawalnego: "Zmarł, to zawsze jest smutne wydarzenie"

Wśród pytań do zwycięzcy wyborów prezydenckich w Rosji pojawiło się nazwisko Aleksieja Nawalnego .

- Jeśli chodzi o pana Nawalnego. Tak, zmarł, to zawsze jest smutne wydarzenie. Ale mieliśmy też inne przypadki, gdy umierały osoby przebywające w miejscach pozbawienia wolności. Czy coś takiego nie wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych? To się zdarzyło i to nie raz - przekonywał.