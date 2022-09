Władimir Putin wysłał kondolencje po śmierci Elżbiety II

Kondolencje z powodu śmierci Elżbiety II płyną do Wielkiej Brytanii z całego świata. Wsparcie dla rodziny królewskiej nadeszło również z dość nieoczekiwanej strony - od prezydenta Rosji Władimira Putina. Przywódca, który zdecydował o zbrojnej napaści na Ukrainę, napisał do nowego króla Wielkiej Brytanii Karola III.



Śmierć Elżbiety II Putin określił jako "nieodwracalną stratę". W przesłaniu do najstarszego syna zmarłej monarchini prezydent Rosji napisał, że królowa "słusznie cieszyła się miłością i szacunkiem swoich poddanych, a także autorytetem na arenie światowej".



"Życzę odwagi i wytrwałości w obliczu tej trudnej, nieodwracalnej straty. Proszę o przekazanie szczerych kondolencji i wsparcia członkom rodziny królewskiej i całemu narodowi Wielkiej Brytanii" - napisał Putin.