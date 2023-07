Władimir Putin spotkał się z ośmiolatką. Przeprowadził z nią nietypową rozmowę

- Powiedz "cześć" - mówi do ośmiolatki prezydent Rosji Władimir Putin, sugerując jej, by przywitała się z ministrem finansów - takie sceny zobaczyć można na najnowszym filmie z udziałem rosyjskiego dyktatora. Jak się okazuje, Putin zaprosił dziewczynkę na Kreml, a później zaproponował wspólną rozmowę telefoniczną, bo ta płakała, gdy nie zdołała zobaczyć go podczas jego podróży do Dagestanu.

Zdjęcie Władimir Putin podczas telefonicznej rozmowy z ośmiolatką z Dagestanu / Twitter /@its_maria012 /