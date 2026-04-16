Według "The Economist" rosyjska gospodarka utrzymuje się głównie dzięki wzrostowi sektora wojskowego, podczas gdy przemysł cywilny się kurczy.

Przywódca Rosji w środę przeprowadził odprawę ze swoimi współpracownikami odpowiedzialnymi za sprawy gospodarcze. Agencja Reutera donosi, że spotkanie przebiegło w nerwowej atmosferze.

Władimir Putin zrugał najwyższych urzędników za to, że rosyjska gospodarka skurczyła się o 1,8 punktów proc. w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku. Oznaki spowolnienia zaobserwowano już w 2025 roku.

Tajna narada na Kremlu. Debatowali, jak uzdrowić gospodarkę

Putin zaapelował do współpracowników o przedstawienie nowych rozwiązań prowadzących do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że tajna część spotkania trwała kilka godzin. Według niego miała miejsce swobodna wymiana poglądów.

- Członkowie bloku ekonomicznego rządu mają wiele propozycji, jak pobudzić gospodarkę i nadać jej większy rozpęd - oznajmił.

Reuters zauważył, że Moskwa może skorzystać na konflikcie na Bliskim Wschodzie i rosnących cenach paliw. Rosja jest jednym z głównych eksporterów ropy naftowej.

Rosja. Gospodarka w kryzysie, Putin traci cierpliwość

Kondycję gospodarczą Rosji podsumował brytyjski "The Economist". Perspektywa dla Kremla nie wygląda obiecująco.

"Rosyjska gospodarka tkwi w czymś, co można określić jako negatywna równowaga: trzyma się, ale jednocześnie niszczy swoje przyszłe możliwości. Dochody z eksportu spadają, a dziur budżetowych nie da się już załatać dodatkowymi podatkami. Wzrost gospodarczy w 2025 roku wyniósł zaledwie 1 proc. Prognozy na ten rok są gorsze" - podkreślono.

Jak czytamy, w związku z wojną w Ukrainie rozwijają się jedynie sektory związane z wojskiem i pokrewnymi branżami.

"Drugi system obejmuje całą resztę: prywatne firmy, niewielki biznes, usługi. To kończyny zostawione na mrozie. Rosyjska produkcja wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat o znaczące 18,3 proc. Jednak cały ten wzrost pochodzi z sektora wojskowego. Produkcja związana z wojskiem sama w sobie zaliczyła wzrost o 20 proc., co oznacza, że w tym samym czasie znacząco skurczył się przemysł cywilny" - zaznaczono.

Rosja. Spadają notowania Władimira Putina

Wskaźniki gospodarcze mogą realnie wpłynąć na notowania Władimira Putina. Wybory w Rosji powinny odbyć się w 2030 roku, a Kremlowi zależy na tym, aby popularność polityka utrzymywała się na wysokim poziomie.

Na początku marca zaufanie do Putina deklarowało 67,8 proc. Rosjan. To najniższy wskaźnik od lutego 2022 roku. W porównaniu ze styczniem 2026 roku rosyjski przywódca stracił ponad 8 punktów proc.

Źródło: Reuters, "The Economist"

