W skrócie Media ukraińskie informują o córce Katieriny Tichonowej i Igora Zełenskiego, która ma na imię Elsa.

Według portalu TSN dziewczynka urodziła się w grudniu 2017 i ma na imię Elsa

Kreml nie skomentował oficjalnie doniesień o istnieniu dzieci Putina ani wnuczki Elsy.

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Istnienie sekretnej wnuczki Władimira Putina miał ujawnić wyciek z bazy danych Federalnej Służby Straży Granicznej.

Jak informuje portal TSN, dziewczynka ma na imię Elsa i urodziła się w grudniu 2017 roku. Jej rodzicami są druga córka przywódcy Rosji Katierina Tichonowa oraz choreograf Igor Zełenski.

Według doniesień, na które powołuje się portal TSN, Elsa pierwszy raz opuściła Rosję jeszcze przed swoimi drugimi urodzinami. W listopadzie 2019 roku miała polecieć wraz z rodzicami na dwa miesiące do Monachium, gdzie pracował wówczas jej ojciec.

Dwa lata później, jak twierdzą media, ponownie przekroczyła granicę. Wyleciała wówczas do Chorwacji. Zgodnie z danymi, które znalazły się w ujawnionych bazach, dziewczynka miała nazwisko matki oraz patronimik - nazwisko utworzone od imienia ojca.

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Portal TSN przypomina, że 2025 roku pojawiły się już doniesienia o rzekomym 10-letnim synu Władimira Putina. Nagranie z jego rzekomym udziałem miało pochodzić z festiwalu gimnastycznego, na którym chłopiec występował z gimnastyczką Aliną Kabajewą, partnerką prezydenta Rosji.

Źródła podały wówczas, że dziecko jest pod szczególną opieką i rzadko pojawia się publicznie. Podczas wyjazdów ma mu towarzyszyć drużyna, natomiast uczy się prywatnie i nie uczęszcza do szkoły.

Przeprowadzone w 2026 roku przez portal Sistema i gazetę BILD śledztwo wykazało, że domniemani synowie Putina - Iwan i Władimir - wychowywani są zgodnie z europejskimi wartościami, mają uczyć się języka niemieckiego.

Kreml nie skomentował oficjalnie kwestii istnienia tych dzieci.

Źródło: TSN



