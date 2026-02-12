"Wkraczamy w stan wojny z Francją". Afrykański kraj wzywa do mobilizacji

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Niger wkracza w stan wojny z Francją - stwierdził generał Amadou Ibro, prawa ręka szefa sztabu generała Tianiego. Wojskowy wezwał ludność do przygotowania się do starcia z Paryżem, oskarżając władze o próbę destabilizacji tego afrykańskiego kraju. Francja jednak stanowczo zaprzecza wypowiedziom wojskowego z Nigru, nazywając je mianem "wojny informacyjnej".

Prezydent w garniturze na tle oddziału żołnierzy w mundurach stojących w szeregu, z widoczną flagą Nigru w tle.
Generał z Nigru zapowiedział, że kraj "wkracza w stan wojny z Francją"Balima Boureima/Anadolu Agency | Mustafa YalÃ§Ä±n/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Generał Amadou Ibro stwierdził, że Niger wkracza w stan wojny z Francją i wezwał ludność do przygotowania się do starcia.
  • Francja stanowczo zaprzeczyła oskarżeniom władz Nigru, nazywając je "wojną informacyjną" i wykluczając interwencję wojskową.
  • Niger oskarżył Francję o destabilizację kraju oraz znacjonalizował spółkę zależną francuskiego Orano, co doprowadziło do sporów o dostawy uranu.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Generał Amadou Ibro, szef sztabu generała Abdourahamane Tianiego, oświadczył w środę, że Francja zamierza "wypowiedzieć wojnę Nigrowi". W trakcie wiecu, który miał miejsce na stadionie w stolicy kraju Niamey, wojskowy stwierdził, że w ocenie Paryża jego kraj ponosi odpowiedzialność za "złą sytuację gospodarczą" w Europie.

W byłej kolonii Francji od 2023 roku rządzi Tiani i jego wojskowa junta, która przejęła władzę w wyniku zamachu stanu.

- Ta mobilizacja została przeprowadzona, została ogłoszona, abyśmy mogli przygotować się do wojny z Francją - mówił Ibro.

Niger szykuje się do wojny z Francją. Jest odpowiedź Paryża

Generał dodał następnie, że jego kraj "idzie teraz na wojnę" z Paryżem. Przemówieniu towarzyszył aplauz zgromadzonych na trybunach stadionu młodych ludzi oraz okrzyki "precz z Francją".

- Wiedzcie, że wkraczamy w stan wojny z Francją. Nie byliśmy w stanie wojny, ale teraz wkraczamy w stan wojny z Francją - mówił generał Amadou Ibro.

    Oskarżeniom ze strony władz Nigru sprzeciwiają się Francuzi. Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji, pułkownik Guillaume Vernet, stwierdził, że "nie ma mowy o francuskiej interwencji w Nigrze". Ponadto dodał, że to "zdecydowanie wojna informacyjna" prowadzona przez władze z Niamey.

    Dodajmy, że Niger regularnie oskarża Francję o próby destabilizacji kraju, a przywódca junty generał Tiani wprost nazwał prezydenta Emmanuela Macrona oraz jego odpowiedników z Beninu i Wybrzeża Kości Słoniowej mianem "sponsorów dżihadystów Państwa Islamskiego, którzy pod koniec stycznia zaatakowali międzynarodowe lotnisko w Niamey".

    Niger domaga się suwerenności politycznej. Francja zaprzecza próbom destabilizacji kraju

    Niger, który domaga się suwerenności politycznej, zwłaszcza w zakresie surowców naturalnych, znacjonalizował w ostatnim czasie Somair, czyli spółkę zależną francuskiego giganta uranu Orano, który w odpowiedzi wszczął kilka postępowań sądowych.

    Kraj, który zamierza z kolei pozwać Orano za szkody ekologiczne, ogłosił pod koniec zeszłego roku zamiar wprowadzenia na rynek międzynarodowy produkowanego przez siebie uranu. Jednak - ze względu na konflikt - od kilku tygodni na lotnisku w Niamey blokowana jest dostawa około tysiąca ton potrzebnego surowca - opisuje portal Jeune Afrique.

    - Mamy do czynienia z ludźmi, którzy z powodu naszych dóbr, naszego bogactwa, chcą za wszelką cenę przywrócić nam (…) to, co zapewniło im (Francji - red.) dobrobyt - mówił w środę generał Ibro.

    Władze w Paryżu, których żołnierze zaangażowani w walkę z dżihadem opuścili Niger pod koniec 2023 roku, do tej pory zaprzeczały jakimkolwiek zamiarom destabilizacji kraju.

    Źródło: Jeune Afrique

