Wszystko zdarzyło się w nocy z czwartku na piątek nieopodal miejscowości Fairview, około 160 kilometrów na północny zachód od Oklahoma City - stolicy stanu. O tym, co stało się z kobietami lokalnym mediom opowiedział miejscowy szeryf.

Tragedia w Oklahomie. Matka i córka nie przeżyły uderzenia tornada

Władze nie podały danych zabitych przez burzę. Danny Giager, dyrektor zarządzający służbami ratunkowymi miasta Fairview, powiedział w rozmowie z telewizją NBC News, że wypadek zdarzył się na autostradzie stanowej numer 60.

W czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek przez północną część stanu Oklahoma przetoczyły się wyjątkowo silne burze z porywistym wiatrem, który powalał drzewa i niszczył linie energetyczne.

O tym, że w tym rejonie zanotowano również tornado, poinformowała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), oddział w mieście Norman w Oklahomie. Według ekspertów tornado doszło do granicy z sąsiednim stanem Kansas.

Szeryf hrabstwa Major, Anthony Robinson, powiedział lokalnej telewizji News on 6, że matka oraz córka poruszały się pojazdem, kiedy miało dojść do uderzenia tornada:

Wiemy, że rozmawiały przez telefon komórkowy z członkami swojej rodziny, kiedy połącznie się urwało. Sądzimy, że auto zostało bezpośrednio trafione przez tornado - powiedział szeryf.

Policja autostradowa z Oklahomy była w stanie zlokalizować auto dzięki namierzeniu sygnału komórkowego. Poruszające się nim kobiety nie przeżyły.

Szeryf zalecił kierowcom w najbliższym czasie omijanie autostrady numer 60.

Jednemu z obserwatorów burz udało się sfilmować tornado, które przeszło przez okolice Fairview. Nagranie zamieścił w serwisie X:

W wielu miejscach zanotowano zniszczenia w infrastrukturze.

To jeszcze nie koniec. Nadchodzą kolejne burze z wichurami

Na autostradzie 412 w hrabstwie Major dachowała półciężarówka, na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wielu miejscach doszło do uszkodzenia linii energetycznych, służby na bieżąco starają się przywrócić dostawy prądu.

Robinson poinformował, że według energetyków uszkodzona została infrastruktura przesyłowa na długości około 5 kilometrów.

Ciężkie warunki mają potrwać również w piątek oraz w weekend. Według NWS burze oraz powodzie błyskawiczne mogą występować w części Wielkich Równin, czyli środkowych rejonach USA oraz na środkowym zachodzie kraju.

Amerykańscy synoptycy ostrzegają przed gradem o średnicy dochodzącej do około 5 cm, a także silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 120 km/h.

NBC, Newson6

