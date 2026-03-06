Wjechały samochodem w potężną burzę. Kontakt z matką i córką się urwał
Matka i córka nie przeżyły burzy. W samochód, którym jechały przez Oklahomę uderzyło tornado. Według miejscowych służb w tym momencie rozmawiały z członkami swojej rodziny. Potężne wichury, gradobicie i ulewy mogą nawiedzić dużą część USA również w piątek oraz w weekend.
Wszystko zdarzyło się w nocy z czwartku na piątek nieopodal miejscowości Fairview, około 160 kilometrów na północny zachód od Oklahoma City - stolicy stanu. O tym, co stało się z kobietami lokalnym mediom opowiedział miejscowy szeryf.
Tragedia w Oklahomie. Matka i córka nie przeżyły uderzenia tornada
Władze nie podały danych zabitych przez burzę. Danny Giager, dyrektor zarządzający służbami ratunkowymi miasta Fairview, powiedział w rozmowie z telewizją NBC News, że wypadek zdarzył się na autostradzie stanowej numer 60.
W czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek przez północną część stanu Oklahoma przetoczyły się wyjątkowo silne burze z porywistym wiatrem, który powalał drzewa i niszczył linie energetyczne.
O tym, że w tym rejonie zanotowano również tornado, poinformowała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), oddział w mieście Norman w Oklahomie. Według ekspertów tornado doszło do granicy z sąsiednim stanem Kansas.
Szeryf hrabstwa Major, Anthony Robinson, powiedział lokalnej telewizji News on 6, że matka oraz córka poruszały się pojazdem, kiedy miało dojść do uderzenia tornada:
Wiemy, że rozmawiały przez telefon komórkowy z członkami swojej rodziny, kiedy połącznie się urwało. Sądzimy, że auto zostało bezpośrednio trafione przez tornado - powiedział szeryf.
Policja autostradowa z Oklahomy była w stanie zlokalizować auto dzięki namierzeniu sygnału komórkowego. Poruszające się nim kobiety nie przeżyły.
Szeryf zalecił kierowcom w najbliższym czasie omijanie autostrady numer 60.
Jednemu z obserwatorów burz udało się sfilmować tornado, które przeszło przez okolice Fairview. Nagranie zamieścił w serwisie X:
W wielu miejscach zanotowano zniszczenia w infrastrukturze.
To jeszcze nie koniec. Nadchodzą kolejne burze z wichurami
Na autostradzie 412 w hrabstwie Major dachowała półciężarówka, na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wielu miejscach doszło do uszkodzenia linii energetycznych, służby na bieżąco starają się przywrócić dostawy prądu.
Robinson poinformował, że według energetyków uszkodzona została infrastruktura przesyłowa na długości około 5 kilometrów.
Ciężkie warunki mają potrwać również w piątek oraz w weekend. Według NWS burze oraz powodzie błyskawiczne mogą występować w części Wielkich Równin, czyli środkowych rejonach USA oraz na środkowym zachodzie kraju.
Amerykańscy synoptycy ostrzegają przed gradem o średnicy dochodzącej do około 5 cm, a także silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 120 km/h.
