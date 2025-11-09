W skrócie Cztery osoby zginęły, a 11 zostało rannych w wyniku wypadku, gdy kierowca rozpędzonego samochodu wjechał w zatłoczony bar w Tampie na Florydzie.

Policja próbowała już wcześniej zatrzymać kierowcę, ale bezskutecznie.

Sprawcą jest 22-letni Silas Sampson, któremu postawiono poważne zarzuty.

Jak poinformowała policja w Tampie na Florydzie w wydanym oświadczeniu, około godz. 0.40 (czasu lokalnego - red.) w sobotę jednostka patrolowa zauważyła jadącego brawurowo autostradą srebrnego sedana, który wcześniej uczestniczył w nielegalnym wyścigu ulicznym w innej dzielnicy.

Patrol dogonił pojazd i próbował wykonać manewr PIT (ang. Precision Immobilization Technique), polegający na delikatnym uderzeniu w jeden z narożników tylnego błotnika ściganego samochodu w celu spowodowania obrotu tego pojazdu wokół własnej osi, a w efekcie - wytracenia prędkości, ale ta próba się nie powiodła.

USA. Samochód wjechał w zatłoczony bar na Florydzie. Są ofiary

Funkcjonariusze "wycofali się", gdy pojazd pędził w kierunku historycznej dzielnicy Ybor City w pobliżu centrum miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił kontrolę nad samochodem i uderzył w kilkanaście osób przed barem "Bradley's".

Trzy osoby zginęły na miejscu, a czwarta zmarła w szpitalu. Policja przekazała, że spośród 11 hospitalizowanych osób, w sobotę po południu dwie były w stanie krytycznym, siedem - w stanie stabilnym, a dwie po opatrzeniu ran zostały wypisane ze szpitala. Ponadto dwie osoby odniosły niewielkie obrażenia i nie chciały udać się do szpitala.

Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego jako 22-letniego Silasa Sampsona, który został zatrzymany w sobotę i przebywa w więzieniu hrabstwa Hillsborough. Z dokumentów sądowych wynika, że postawiono mu cztery zarzuty zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz cztery zarzuty ucieczki lub uniknięcia pościgu ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wszystkie te czyny są przestępstwami pierwszego stopnia.

USA. Władze ograniczają pościgi

Jak zauważa agencja AP, w ostatnich latach niektóre stany i władze lokalne naciskały na ograniczenie pościgów samochodowych z dużą prędkością, aby chronić zarówno postronne osoby, jak i funkcjonariuszy.

W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych, w badaniu z 2023 r. finansowanym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wezwano do rzadszego stosowania pościgów, zwracając uwagę, że zagrożenia często przeważają nad bezpośrednią potrzebą zatrzymania danej osoby. W raporcie tym manewry PIT określono jako "wysokiego ryzyka" i "kontrowersyjne".

