Samochód wjechał w ludzi czekających w sobotę nad ranem na wejście do nocnego klubu The Vermont Hollywood w Los Angeles . Gdy pojazd ostatecznie się zatrzymał, świadkowie wyciągnęli i zaatakowali kierowcę.

- Jeden z uczestników go postrzelił - powiedział Jeff Lee, rzecznik prasowy policji w Los Angeles.

W wyniku zdarzenia ucierpiało 30 osób. Siedem ofiar zostało przewiezionych do szpitali w stanie krytycznym, sześć w stanie ciężkim, a 10 w stanie umiarkowanym. Wśród poszkodowanych było 18 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 25 do 30 lat.

Po uzyskaniu dostępu do kierowcy ratownicy odkryli ranę postrzałową i udzielili mu pomocy medycznej.

Niektórzy ze świadków zdarzenia, cytowani przez portal gazety "The U.S. Sun", twierdzą, że zanim samochód wjechał w ludzi, w tłumie doszło do bijatyki i strzelaniny.