Wjechał autem w ludzi na francuskiej wyspie. Kierowca aresztowany

W skrócie Kierowca samochodu celowo wjechał w grupę ludzi na wyspie Oléron, powodując obrażenia u 10 osób, z czego kilka jest w stanie krytycznym.

Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i jest znany służbom z wcześniejszych problemów z narkotykami i alkoholem.

Według prokuratury trwa dochodzenie w sprawie usiłowania zabójstwa, a mężczyzna podczas zatrzymania miał wykrzykiwać "Allah Akbar".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o incydencie na wyspie przekazał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Francji.

"Dziś rano kierowca samochodu potrącił kilku pieszych i rowerzystów. Dwie osoby są w stanie krytycznym, a trzy inne odniosły obrażenia. Sprawca został zatrzymany przez żandarmerię" - napisał Laurent Nunez.

Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób, z czego - jak podają różne źródła - trzy bądź cztery z nich trafiły do szpitala w stanie krytycznym.

Francja. Kierowca wjechał w ludzi na wyspie Oléron. Został szybko zatrzymany

Szef tamtejszego MSW dodał, że w sprawie wszczęto dochodzenie. "Na prośbę premiera udaję się na miejsce zdarzenia" - nadmienił Nunez.

Burmistrz położonej na wyspie miejscowości Saint-Pierre-d'Oleron Christophe Sueur dodał natomiast, że kierowca, którego udało się zatrzymać, jest znany służbom z problemów związanych z nadużywaniem narkotyków i alkoholu.

Z informacji "Le Parisien" wynika, że kierowca miał celowo wjechać w grupę ludzi na wyspie Oléron w środę rano. Jak czytamy, mężczyzna został zatrzymany przez policję kilka minut po tym, jak doprowadził do wypadku. Miał on próbować podpalić swój samochód.

Wjechał w grupę ludzi. Prokuratura wszczęła śledztwo

Według informacji dziennika zatrzymany mężczyzna jest narodowości francuskiej i zamieszkuje La Cotinière na wyspie. W publikacji dodano też, że - według dostępnych im danych - "mężczyzna nie figuruje w rejestrze osób podejrzanych o radykalizację o charakterze terrorystycznym".

Z kolei prokuratura przekazała, że sprawca ma 35 lat. - W środę wszczęto dochodzenie w sprawie usiłowania zabójstwa po aresztowaniu mężczyzny, który ranił kilka osób - przekazał prokurator Arnaud Laraize z La Rochelle.

Ponadto prokuratura, na którą powołuje się agencja AFP, przekazała, że podczas zatrzymania przez policję mężczyzna miał krzyczeć "Allah Akbar". Jednak na ten moment prokuratura ds. zwalczania terroryzmu nie została zaangażowana w sprawę.

Źródła: Reuters, AFP, "Le Parisien"

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

Kłopoty w służbie zdrowia. Pacjenci nie są przyjmowani do programów lekowych Polsat News Polsat News