Wjechał autem do jeziora. Ojciec utonął, córkom udało się wydostać

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Do śmiertelnego wypadku doszło w USA. Mężczyzna wjechał autem wprost do jednego z jezior w stanie Michigan. Jego dwie córki - ośmio- i dziesięciolatka - zdołały same wydostać się z samochodu przez tylną klapę. Później przez wiele godzin szukały ratunku w okolicy.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. Jezioro w stanie Michigan stało się miejscem rodzinnej tragedii / PATRICK PLEUL / AFP