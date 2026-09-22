W skrócie
- Zaplanowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA została odwołana z powodu konfliktu terminów i ma być przełożona na inny termin.
- W zastępstwie do Waszyngtonu polecą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, aby prowadzić rozmowy z partnerami amerykańskimi oraz przygotowywać nowe umowy dotyczące współpracy.
- Szef MON wcześniej informował, że rozmowy z ministrem obrony USA mają dotyczyć bezpieczeństwa Polski i lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Pentagon poinformował w poniedziałek PAP, że zaplanowane na środę spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym amerykańskim departamencie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone.
Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Pentagon komentuje
"Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)" - przekazało PAP biuro prasowe Pentagonu, pytane o przełożoną wizytę polskiego wicepremiera. Nie podano więcej szczegółów.
Wcześniej w poniedziałek resort obrony RP poinformował, że na "pilną prośbę" strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON Pentagonie odbędzie się w innym terminie i trwa jego ustalanie.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski polecą do Waszyngtonu. "Będą przygotowywać kolejne umowy"
Do Waszyngtonu udają się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski - dodano. "Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy" - wskazano.
O swoim planowanym spotkaniu z ministrem obrony USA Petem Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.