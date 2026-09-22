Wizyta szefa MON w USA odwołana. Pentagon podał powód

Maria Literacka

Maria Literacka

Zaplanowana na środę wizyta ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana z powodu konfliktu terminów - przekazał Pentagon. W zastępstwie do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

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Władysław Kosiniak-Kamysz za mównicą na tle flag Polski i USA, w garniturze, podczas wystąpienia.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-KamyszJakub PorzyckiAgencja FORUM

W skrócie

  • Zaplanowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA została odwołana z powodu konfliktu terminów i ma być przełożona na inny termin.
  • W zastępstwie do Waszyngtonu polecą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, aby prowadzić rozmowy z partnerami amerykańskimi oraz przygotowywać nowe umowy dotyczące współpracy.
  • Szef MON wcześniej informował, że rozmowy z ministrem obrony USA mają dotyczyć bezpieczeństwa Polski i lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
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Pentagon poinformował w poniedziałek PAP, że zaplanowane na środę spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym amerykańskim departamencie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone.

Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Pentagon komentuje

"Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)" - przekazało PAP biuro prasowe Pentagonu, pytane o przełożoną wizytę polskiego wicepremiera. Nie podano więcej szczegółów.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski polecą do Waszyngtonu. "Będą przygotowywać kolejne umowy"

Do Waszyngtonu udają się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski - dodano. "Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy" - wskazano.

O swoim planowanym spotkaniu z ministrem obrony USA Petem Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.

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