W skrócie Sekretarz generalny NATO Mark Rutte będzie przebywał w USA od wtorku do czwartku.

Rutte odwiedzi stan Iowa, a potem Nowy Jork w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W oficjalnym harmonogramie wizyty nie uwzględniono spotkania Ruttego z prezydentem Donaldem Trumpem.

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Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi stan Iowa i Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych - poinformowała agencja Reutera. Wizyta odbędzie się w dniach 22-24 września.

Mark Rutte udaje się do USA. W planie wizyty nie ma spotkania z Trumpem

We wtorek zaplanowano spotkanie Ruttego z gubernatorem stanu Iowa Kimem Reynoldsem. Sekretarz NATO weźmie też udział w wydarzeniu organizowanym przez Chicago Council on Global Affairs, gdzie wygłosi przemówienie.

Podczas pobytu w stanie Iowa Rutte złoży też wizytę w Kwaterze Głównej Dowództwa Gwardii Narodowej USA w tym regionie.

Z kolei w środę w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz generalny NATO uda się do Nowego Jorku. W amerykańskiej metropolii Rutte spotka się ze światowymi liderami i urzędnikami.

W czwartek sekretarz NATO wygłosi przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej zamachy z 11 września 2001 roku.

W planie wizyty, którą udostępniło biuro prasowe NATO, nie wskazano, czy Rutte spotka się w USA z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

"NATO nie da się zastraszyć". Rutte ostro o Rosji

Od środy do czwartku Rutte przebywał z oficjalną dwudniową wizytą w Wielkiej Brytanii.

- NATO nie da się zastraszyć rosyjską kampanią wrogich działań - deklarował w środę w posiadłości Ditchley Park w pobliżu Oksfordu.

- Rosja chce powstrzymać nas przed pomaganiem Ukrainie, ale działania Rosjan sprawią jedynie, że będziemy robić dla Ukrainy więcej. Działania Rosji są oznaką słabości i symptomem porażki Putina w Ukrainie - stwierdził sekretarz generalny NATO podczas corocznego wykładu dla Ditchley Foundation, istniejącej od 1958 roku fundacji działającej na rzecz pogłębienia stosunków transatlantyckich.

NATO 3.0? Mark Rutte przekonuje do pomysłu USA

Szef NATO podkreślał też zmieniający się charakter organizacji. - Aby pozostać sojuszem transatlantyckim, NATO staje się bardziej europejskie. NATO, w którym Europa i Kanada wydają więcej, produkują więcej i robią więcej, by być bezpiecznym. To idea NATO 3.0 - stwierdził, dodając, że w Sojuszu potrzeba "więcej Zjednoczonego Królestwa i więcej Europy".

Rutte pochwalił brytyjski rząd za to, że "podchodzi poważnie do bezpieczeństwa" i wraz z sojusznikami z NATO przewodzi działaniom mającym powstrzymać "niebezpieczne i nieodpowiedzialne" działania Moskwy. Ocenił, że trzeba docenić działania prezydenta USA Donalda Trumpa, który od dawna apeluje o zwiększenie wydatków na obronność przez europejskie państwa NATO.

W środę sekretarz generalny NATO Marki Rutte spotkał się z premier Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Polityk zapewniał przed spotkaniem, że zmiana szefa brytyjskiego rządu nie zmieni "niezachwianego zaangażowania na rzecz NATO".

Przedstawiciele administracji Trumpa już wielokrotnie wspominali o potrzebie redukcji sił USA w Europie, kreśląc wizję NATO 3.0, czyli Sojuszu, w którym główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną bierze na siebie Europa, podczas gdy USA utrzymują nad kontynentem parasol nuklearny.



