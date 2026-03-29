Wizyta rosyjskiej delegacji wywołała burzę. "Nie powinni mieć wstępu"

Dawid Szczyrbowski

Wizyta trzyosobowej delegacji rosyjskiej Dumy w Kongresie USA wywołała falę komentarzy. Część polityków, głównie z Partii Demokratycznej, nie zostawiła suchej nitki na pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia. Republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna odpiera zarzuty. "Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju" - napisała na platformie X.

Politycy z Rosji przylecieli na delegację do Kongresu USA. Wizytę zainicjowała republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna

  • Delegacja rosyjskiej Dumy odwiedziła Waszyngton, spotykając się z amerykańskimi kongresmenami i senatorami różnych partii.
  • Spotkanie rosyjskiej delegacji wywołało oburzenie i krytykę wśród części Kongresu USA, zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów.
  • Kongresmenka Anna Paulina Luna była odpowiedzialna za zaproszenie Rosjan do Stanów Zjednoczonych.
Delegacja rosyjskiej Dumy przyleciała do Waszyngtonu w czwartek. Moskwę reprezentowali: Wiaczesław Nikonow (wnuk Wiaczesława Mołotowa, szefa radzieckiej dyplomacji przed i w trakcie II wojny światowej), była mistrzyni olimpijska Swietłana Żurowa oraz członek komisji spraw zagranicznych Aleksandr Czernyszow.

"To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju" - pisała na X republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. To ona miała stać za zaproszeniem Rosjan do USA.

USA. Rosyjska delegacja z wizytą w Kongresie. "Jedyną drogą do pokoju jest dialog"

Oprócz Luny z Rosjanami spotkali się trzej inni politycy Partii Republikańskiej: Eli Crane, Derrick Van Orden i Andy Ogles. W tym gronie znalazł się także demokratyczny polityk z Teksasu Vicente Gonzalez.

"Czas zabijania musi się skończyć, a jedyną drogą do pokoju jest dialog lub przytłaczająca siła - i nie będziemy toczyć wojny z Rosją" - przekazał w wydanym oświadczeniu Van Orden.

Państwa Zatoki Perskiej mają tracić cierpliwość w sprawie wojny w Iranie i strategii USA
Bliski Wschód

Państwa Zatoki Perskiej mają tracić cierpliwość. "Rośnie frustracja wobec USA"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Ruch ten skrytykował parlamentarzysta demokratów Mike Quigley. "Ta wizyta otworzyła drzwi do ogromnego zagrożenia dla bezpieczeństwa przewodniczącego, naszego Kongresu i samej demokracji" - napisał na X. "Nasi przeciwnicy polityczni nigdy nie powinni mieć wstępu na Kapitol" - dodał.

Głos zabrał również demokratyczny senator Mark Warner. - Uważam to za niezwykle problematyczne - powiedział, pytany przez portal Politico.

Wizyta delegacji Rosji na Kapitolu. Kongresmeni nie kryją oburzenia

Krytyczne opinie pojawiły się również po stronie republikańskiej. "Jako samozwańczy wrogowie amerykańskiego stylu życia i sprawcy odrażających masowych mordów, członkowie reżimu zbrodniarzy wojennych Putina nie mogą być w żaden sposób witani" - przekazał kongresmen Joe Wilson.

- Putin i jego kumple nienawidzą Ameryki, nienawidzą wolności i chcą podważać USA na każdym kroku. Ich inwazja na Ukrainę to jedna wielka zbrodnia wojenna - powiedział, komentując wizytę rosyjskiej delegacji republikanin Don Bacon.

- Objęci sankcjami urzędnicy nie przybywają tu przypadkiem - otrzymali wizy, zwolnienia i zgodę od naszego rządu na pobyt tutaj - zauważyła senator Jeanne Shaheen.

Kongresmen Jamie Raskin skrytykował zaproszenie, jakie wystosowała do Rosjan Anna Paulina Luna. - Być może nauczyła się od swoich rosyjskich towarzyszy, jak być całkowicie posłusznym autorytarnemu prezydentowi - skwitował.

Źródło: Politico

Prezydent Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Teksasie
Świat

Nawrocki w USA uderza w rosyjski reżim. Padły jednoznaczne słowa

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
