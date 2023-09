- Eswatini zawsze zdecydowanie wspierało Tajwan , dając nam pewność siebie i siłę do dalszego wnoszenia wkładu w nasz świat - powiedziała Tsai Ing-wen przed wylotem do niewielkiego państwa w południowej części Afryki.

Eswatini wspiera Tajwan. Król nie zamierza tego przerywać

Chiny, które uznają Tajwan za swoje terytorium, dążą do pozbawienia go prawa do stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Odkąd Tsai objęła urząd w 2016 roku, Chiny zaczęły wywierać presję na państwa, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z wyspą, prowadząc do zerwania stosunków z Tajpej na rzecz Pekinu przez dziewięć krajów.