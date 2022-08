Wizyta Pelosi na Tajwanie. Publicysta "New York Timesa": Może zaszkodzić Ukrainie

Świat

Wizyta spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie jest nieodpowiedzialna i może negatywnie wpłynąć na sytuację na Ukrainie - pisze we wtorek na łamach "New York Timesa" Thomas Friedman. Publicysta zasugerował, że Chiny dotąd powstrzymywały się od wspierania Rosji pod naciskiem ze strony USA. Dodał, że "podstawowa zasada geopolityki to nie prowokować wojny na dwa fronty".

Zdjęcie Media: Wizyta Pelosi na Tajwanie może sprowokować Chiny / GREG BAKER/AFP / AFP