Wizyta Łukaszenki w Chinach. Białoruski samolot wylądował w Pekinie

Alaksandr Łukaszenka przybył we wtorek do Pekinu - poinformowała agencja AP.

Łukaszenka witany przez chińskie wojsko

Łukaszenka przyleciał do Pekinu rządowym samolotem. Na lotnisku był witany m.in. przez kompanię reprezentacyjną chińskiej armii.

Białoruski przywódca zdecydowanie popiera Moskwę, a jego kraj udostępnia Rosjanom swoje bazy wojskowe, choć nie uczestniczy bezpośrednio w konflikcie na Ukrainie.